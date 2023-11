Hoe zit het met privacy in Android Auto?

Is iets gratis, dan ben jij het product. Geldt dit ook achter het stuur? Zo zit het met jouw privacy in Android Auto.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Privacy in Android Auto

Het was groot nieuws in 2018: Toyota weigerde samen te werken met Android Auto vanwege privacyzorgen. De autofabrikant had zo haar twijfels over het beleid van Googles platform voor achter het stuur. Men wilde meer onderzoek doen naar hoe de zoekmachinefabrikant omging met data van bestuurders, zo meldde website 1Motor destijds.

Het was niet de eerste keer dat Android Auto in opspraak raakte. Een paar jaar daarvoor claimde een autotijdschrift (via The Guardian) dat ook autofabrikant Porsche weigerde samen te werken met Google wegens privacyzorgen. Volgens het magazine verzamelde Android Auto teveel gegevens die herleidbaar zouden zijn naar bestuurders. Men claimde dat het concurrerende systeem Apple CarPlay haar zaakjes veel beter op orde zou hebben.

Inmiddels zijn deze stormen gaan liggen. Tegenwoordig ondersteunen zowel Toyota als Porsche Android Auto, mits je een (relatief) recent model rijdt. Zit er echter waarheid in bovenstaande claims? Welke data verzamelt Android Auto, en kun je hier iets tegen doen?

Welke data gebruikt Android Auto?

Om maar direct met de deur in huis te vallen: ja, Android Auto verzamelt gebruikersgegevens. Voor de claims van Toyota en Porsche is nooit hard bewijs aangeleverd. Android Auto is echter gratis, en dat betekent dat je wel degelijk betaalt middels data.

Dat zit zo. Android Auto is een product van Google en valt daarmee onder het algehele privacybeleid van dit bedrijf. In dit beleid staat uitgelegd wat voor gegevens worden verzameld, en waarom.

In het instellingenmenu van Android Auto staat ook uitgelegd welke data wordt geregistreerd. Je vindt dit door de Android Auto-app op je telefoon te openen en op ‘Juridische, gegevens- en veiligheidsinfo’ te klikken. Kies vervolgens ‘Gegevenskennisgeving’. Hier staat precies opgesomd welke (voertuig)gegevens worden geregistreerd.

Android Auto kijkt bijvoorbeeld naar of de auto op de handrem staat. Is dit niet het geval, dan wordt gecheckt hoe snel de auto gaat, en in welke versnelling je de pookknop hebt gedrukt.

Deze informatie is nodig om Android Auto op een veilige manier aan te bieden. Onderweg kun je bijvoorbeeld alleen op berichten reageren door antwoorden te dicteren, terwijl je in stilstand kunt typen op het virtuele toetsenbord.

Verder gebruikt Android Auto het gps-systeem van de auto. Deze is volgens Google nauwkeuriger dan de locatiesensor van een smartphone. Wegwijzers als Google Maps en Waze hebben je exacte locatie nodig om steekhoudend navigatie-advies te geven en in te kunnen spelen op de actuele verkeerssituatie.

Is het donker buiten?

Over navigatie-apps gesproken: het is je vast weleens opgevallen dat veel kaartendiensten zodra het donker wordt overschakelen op de nachtmodus. Deze is prettiger voor de ogen dan een helderwitte navigatiemap. Android Auto maakt deze keuze mede op basis van of de autolampen wel/niet aanstaan.

Ook kan Google, afhankelijk van persoonlijke instellingen, toegang krijgen tot andere voertuiggegevens. Denk hierbij aan het automerk, specifieke model, de snelheidsmeter en of de passagiersstoel bezet is.

Verder is het goed om te weten dat Android Auto een platform is: het leunt, net als het algemene Android-besturingssysteem, op andere apps. Je kunt bijvoorbeeld uit meerdere navigatie-, audio- en communicatie-apps kiezen. Afhankelijk van welke apps je gebruikt, worden gegevens verzameld.

Android Auto werkt bijvoorbeeld nauw samen met de Google Assistent. Deze houdt onder meer een logboek bij met daarin de gespreksgeschiedenis. Afhankelijk van persoonlijke instellingen heeft het stemhulpje ook toegang tot door jouw bezochte websites, contacten en agenda.

Privacy op Android Auto verbeteren

Door Android Auto te gebruiken, stem je in met het privacybeleid van Google. Wel is het mogelijk om enige invloed op het datagedrag van het platform uit te oefenen.

In het instellingenmenu van de Android Auto-app kun je bijvoorbeeld de Google Assistent helemaal uitschakelen. Hierdoor luistert het stemhulpje niet langer naar het “Hey Google”-opweksignaal.

Verder kun je ook de rechten van Android Auto wijzigen. Dit doe je door het programma op te zoeken in de applijst van je telefoon. Vervolgens kun je onder het kopje ‘Rechten’ onder meer aangeven of Android Auto toegang heeft tot je contactenlijst, locatie en microfoon. Uiteraard werkt het autoplatform hierdoor wel anders dan je gewend bent.

Privacy achter het stuur

Android Auto heeft dus wel degelijk invloed op je privacy. Dat het altijd ingrijpender kan, bewees een onderzoek van Mozilla. Het bedrijf achter de gelijknamige browser meldde het afgelopen jaar dat autofabrikanten weinig op hebben met de privacy van bestuurders.

Men nam 25 bekende merken – waaronder Audi, BMW, Volkswagen en Tesla – onder de loep en concludeerde dat ruim 80 procent van de partijen persoonlijke informatie van chauffeurs deelt, of zelfs verkoopt. Mozilla voert regelmatig privacy-onderzoeken uit en concludeert dat de productgroep auto’s er met de laatste prijs vandoor gaat qua bescherming van privacy.