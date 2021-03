We hebben er in Nederland behoorlijk lang op moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover. Android Auto is vanaf vandaag officieel in Nederland beschikbaar. Dit kun je met het platform voor onderweg.

Android Auto release in Nederland

Google laat in een persbericht weten dat Android Auto vanaf vandaag (30 maart) officieel in Nederland beschikbaar is. Vanavond rond 17.30 uur wordt de ondersteuning voor het platform in ons land uitgerold. Volgens Google zijn er meer dan 500 geschikte automodellen van 50 verschillende merken die Android Auto-ondersteuning aan boord hebben.

Om Android Auto te gebruiken, moet je een smartphone koppelen met je auto. Als je een toestel hebt met Android 10 of Android 11, dan is Android Auto standaard aanwezig. Je hoeft dan geen losse app te downloaden. Heb je een oudere smartphone met Android 9.0 (Pie) of een versie daarvoor, dan moet je in de Play Store de officiële Android Auto-app installeren. Die kun je dan opstarten om de dienst gebruik te maken.

Eind vorig jaar werd al bekendgemaakt dat Android Auto naar Nederland zou komen, maar de release heeft alsnog eventjes op zich laten wachten. Opvallend is dat de dienst al een tijdje in Nederland werkte, als je een smartphone koppelde met een auto die dit ondersteunde. Nu werkt het de slimme software voor onderweg dus officieel in Nederland.

Dit kun je met Android Auto

Android Auto is een speciaal besturingssysteem voor onderweg, dat gebaseerd is op het normale Android maar wel anders werkt. Op het homescreen zie je grote icoontjes van apps die je in de auto kan gebruiken. Zo kun je navigeren met Google Maps, muziek luisteren via Spotify en je WhatsApp-berichtjes checken. Appjes worden voorgelezen door de Google Assistent, waardoor jij je op het verkeer kan richten.

De Google Assistent kun je oproepen met het ‘Oké Google’-stemcommando, maar je kan ook het microfoon-knopje op het infotainmentsysteem van je auto indrukken. Het koppelen van je smartphone aan je auto doe je met een usb-kabeltje, maar in Android 11 werkt dit ook draadloos. Je auto heeft dan wel een wifi-verbinding (dual-band) en een geschikt infotainmentsysteem nodig.

Wil je meer weten over Android Auto? We hebben een tijdje geleden de dienst uitgebreid getest. In onze Android Auto in 2021-review lees je er alles over. Check ook de video hieronder, waarin je de dienst in actie ziet en we je in een paar minuten helemaal bijpraten. Google is ondertussen ook bezig met Android Automotive, de opvolger van Android Auto.