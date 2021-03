Heb jij een flink entertainmentsysteem in je wagen? Goed nieuws: Android Auto kan na een recente update twee apps tegelijk weergeven in splitscreen. De enige voorwaarde is dat je een breed scherm moet hebben.

Toon twee apps tegelijk met splitscreen in Android Auto

Android Auto heeft er een veelgevraagde functie bij: op brede schermen is het nu mogelijk om twee apps te tonen in splitscreen. Zo kun je bijvoorbeeld een navigatie-app draaien en tegelijk Spotify in beeld houden. Het is dus niet meer nodig om tussen de apps te switchen als je een ander muziekje op wil zetten. Deze feature was al beschikbaar op concurrent Apple CarPlay.

De update werd ontdekt door Reddit-gebruiker My_Name_Is_Taken. Je primaire app wordt vanaf nu groot weergeven op het scherm, de tweede app is een stuk kleiner en vind je rechts in het beeld. Als je ze om wil draaien, hoef je alleen maar te veranderen wat je primaire app is.

Zoals gezegd is het alleen mogelijk om splitscreen te gebruiken op brede schermen. Waar precies de grens ligt, is op dit moment onduidelijk. Als je een ouder of vierkanter display hebt, is de functie waarschijnlijk niet voor jou beschikbaar. De apps zouden dan te klein worden weergegeven en dus niet gemakkelijk af te lezen zijn.

Wat je moet weten over Android Auto

Android Auto is Googles besturingssysteem voor onderweg. Als je je smartphone verbindt met het infotainmentsysteem in je wagen kun je op het grote scherm gebruikmaken van allerlei apps. Navigeer met Google Maps, speel muziek af met Spotify of stuur berichtjes met WhatsApp.

Op Android Planet publiceren we regelmatig artikelen over het systeem. Zo hebben we onlangs onze review van Android Auto bijgewerkt, die je hieronder ook als video kunt bekijken. Daarnaast leggen we je uit hoe je Android Auto kunt downloaden en installeren. Verder vertellen we je natuurlijk wat de beste apps zijn.

