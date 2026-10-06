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Android Auto werkt binnenkort niet meer bij iedereen: dit is er aan de hand

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
6 oktober 2026, 9:19
2 min leestijd
Android Auto werkt binnenkort niet meer bij iedereen: dit is er aan de hand

Heb jij een wat oudere telefoon en gebruik je Android Auto? Gebruikers van het bekende infotainmentsysteem die nog een smartphone met Android 10, hebben, zouden straks zomaar achter het net kunnen vissen.

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Heeft Google minimumversie verhoogd?

In september 2019 kwam de definitieve versie van Android 10 uit. Wie nog een telefoon heeft met deze softwareversie, moet goed opletten. Verschillende eigenaren van deze toestellen melden dat ze een waarschuwing krijgen wanneer ze willen verbinden met Android Auto. De melding gaat over het einde van de ondersteuning: ”Phone will no longer be supported. Android Auto will soon stop working on this phone.”

Dit kan erop wijzen dat Google zich aan het voorbereiden is om de minimale vereiste voor bekabelde verbindingen te verhogen naar Android 11. Dat zou niet zo vreemd zijn.

Google heeft de afgelopen jaren wel vaker de minimale ondersteuning van z’n diensten en producten aangescherpt. Zo maakte de techreus in 2022 bekend dat apparaten met Android 8 en lager niet meer zouden werken met Android Auto. In 2024 werd die grens verhoogd naar Android 9. Dat is officieel nog steeds de minimumeis, al lijken de recente meldingen van gebruikers te wijzen op een aankomende verhoging van die grens.

Android Auto

Android Auto in de toekomst

De meldingen komen onder andere van eigenaren van de Samsung Galaxy Note 9 en Galaxy S9, beide in 2018 verschenen. De software-ondersteuning van deze toestellen stopte officieel bij Android 10. Daarmee rijst de vraag hoe gebruikers van deze modellen Android Auto in de toekomst kunnen blijven gebruiken.

De ervaringen lijken een teken aan de wand. Getroffen gebruikers melden dat de waarschuwing verschijnt bij een bekabelde Android Auto-verbinding. Daarvoor geldt momenteel de eis dat de telefoon minimaal op Android 9 draait. Maar, Android 10 werkt dus nu in sommige gevallen al niet.

Dat kan betekenen dat Google binnenkort minimaal Android 11 verplicht gaat stellen als minimumeis. Daarmee zou Google de vereisten voor bekabelde en draadloze verbindingen gelijk kunnen trekken, wat op zich logisch zou zijn.

Google heeft nog geen exacte datum bekendgemaakt waarop de ondersteuning voor telefoons met Android 9 eindigt. Toch is het voor gebruikers van smartphones met Android 10 wellicht verstandig om alvast rekening te houden met een overstap naar een nieuwer toestel met minimaal Android 11. Anders bestaat de kans dat zij op termijn geen gebruik meer kunnen maken van Android Auto.

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Bron: Android Authority
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