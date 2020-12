Navigatie-app Sygic officieel ondersteund door Android Auto

Android Auto biedt nu officiële ondersteuning voor de navigatie-app Sygic. Dat is goed nieuws als je geen fan bent van Google Maps.

Navigatie-app Sygic nu geschikt voor Android Auto

Gebruikers van Android Auto kunnen aan de slag met de navigatie-app Sygic. Er is een nieuwe bèta-versie van de software verschenen die officieel wordt ondersteund door het besturingssysteem. Dat betekent dat de app nu beter geschikt is voor het display in je auto.

Tot nu toe waren Google Maps en Waze de enige navigatie-apps voor Android Auto met officiële ondersteuning. Een groot voordeel van Sygic is dat je de app offline kunt gebruiken. Je bent dus niet aangewezen op de internetverbinding van je telefoon. Dat kan handig zijn als je in gebieden bent met een slechte dekking. Bovendien ga je wat minder snel door je databundel heen.

Sygic wás al te gebruiken in Android Auto, maar dan kreeg je gewoon de telefoon-app te zien op je scherm. De nieuwe versie heeft een simpele interface die speciaal is gemaakt voor het grotere display in je auto. Je ziet alleen de noodzakelijke informatie en kunt je verder concentreren op de kaart. Dat maakt navigeren een stuk eenvoudiger.

Google zet deuren open voor apps van derden

Google kondigde eerder dit jaar aan dat het apps van derden gaat ondersteunen in Android Auto. Daarbij kun je niet alleen denken aan navigatie-apps, maar ook aan parkeer-apps en apps die je helpen om je elektronische auto op te laden.

Sygic is één van de eerste apps die officieel toegang heeft gekregen tot Android Auto. Zoals gezegd bevindt deze ondersteuning zich nog in het bèta-stadium. Dat betekent dat de app mogelijk nog niet optimaal functioneert. Als je Sygic toch al wilt proberen, kun je de nieuwste versie downloaden in de Play Store. Je moet je vervolgens ook nog registreren bij Sygic zelf.

