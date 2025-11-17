Tesla’s krijgen Apple CarPlay, maar hoe zit het met Android Auto?

Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Watch8 t.w.v. 429 euro

Tim Ligterink
17 november 2025, 11:30
2 min leestijd
Tesla staat bekend om de software in haar auto’s, maar die krijgen mogelijk ook Apple CarPlay. Slaat de fabrikant Android Auto over?

Android Auto op Tesla’s

Vorige week verscheen het gerucht dat Tesla de komende maanden Apple CarPlay naar haar elektrische auto’s brengt. Een opvallend nieuwtje, want de autofabrikant staat juist bekend om haar uitgebreide eigen software in de wagens. Volgens Bloomberg wil Tesla met CarPlay de verkoop van haar EV’s stimuleren.

Wanneer CarPlay precies naar Tesla’s komt is niet duidelijk. Volgens de bron is de fabrikant begonnen met het testen van smartphone-projectie op schermen in haar auto’s. CarPlay maakt het gebruik van je Apple-apps in de auto mogelijk, door ze overzichtelijk en groter af te beelden op het scherm in de auto.

android-auto-wensenlijst-apple-carplay

Hoe dat eruit komt te zien binnen de bestaande software van Tesla, is nog maar de vraag. Het bedrijf lijkt ervoor te kiezen om de reguliere CarPlay van Apple te gebruiken en niet Apple CarPlay Ultra. De tweede neemt als het ware de hele auto over, van het grote scherm in het midden van de auto, tot het dashboard-scherm achter het stuur.

Mocht Tesla Apple CarPlay gaan ondersteunen, verwachten we ook dat Android Auto meekomt, zoals de meeste automerken doen. In het rapport over CarPlay op Tesla’s wordt Android Auto echter niet benoemd. Of dit een bewuste keuze is, is niet bekend. Vooralsnog wordt het buiten beschouwing gelaten.

Hoewel wereldwijd Android-telefoons het grootste marktaandeel hebben, zijn Apple-telefoons het populairst in Tesla’s belangrijkste afzetmarken, zoals de Verenigde Staten en Scandinavië. Mogelijk heeft dat invloed op de keuze voor alleen CarPlay. In Nederland heeft Apple zo’n 39 procent van de mobiele markt in handen, met Samsung (32 procent) en andere Android-telefoons samen in de meerderheid.

Android Automotive op Tesla’s al helemaal ondenkbaar

Het is moeilijk voor te stellen dat Tesla haar eigen uitgebreide software aan de kant laat zetten. Zoals gezegd wordt daarom Apple CarPlay Ultra niet geïmplementeerd. Android Automotive is een soortgelijke software die het hele infotainmentsysteem van auto’s overneemt. Dat wordt gebruikt door Volvo en Polestar, maar Tesla verwachten we dus niet snel in dat rijtje.

Android Automotive review
Android Automotive

Andere automerken kiezen er zelfs voor om de “standaard” Apple Carplay en Android Auto-integraties helemaal te schrappen. Automobielconcern General Motors gaat naar verluidt vanaf 2028 enkel eigen software draaien bij al haar dochtermerken, zoals Chevrolet en Caddilac.

Op die keuze kwam echter erg veel kritiek. Het ziet ernaar uit dat zowel Android- als Apple-gebruikers veel waarde hechten aan hun telefoon-tot-autosystemen en bij de aanschaf van een auto hier sterk rekening mee houden.

CarPlay op Tesla’s zit vooralsnog in de testfase en het merk heeft er ook een handje van om testfunctie nooit officieel uit te brengen. We wachten verdere ontwikkelingen daarom af. Als jij een Tesla hebt, zou je de toevoeging van deze systemen dan goed vinden of is Tesla’s eigen software al volledig genoeg? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina.

Bronnen: Bloomberg, Statcounter
