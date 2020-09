Zelfrijdende auto’s en Google-vierwielers: de toekomst van Android Auto kan behoorlijk spannend worden. In dit artikel blikken we vooruit op de toekomst van Googles platform voor onderweg.

Lees verder na de advertentie.

De toekomst van Android Auto

De toekomst van Android Auto in Nederland is simpel: die is er niet. Zo lang het platform voor onderweg hier officieel niet toegestaan is, heb je er weinig aan. Dat weerhoudt Nederlanders er echter niet van om zich in allerlei bochten en gaten te wringen om Android Auto alsnog te gebruiken. Ons artikel over het downloaden van Android Auto is en blijft bijvoorbeeld razendsnel.

In dit artikel zoomen we echter wat meer uit. Aan de hand van vier voorspellingen kijken we naar hoe de toekomst van Android Auto er mogelijk uitziet. Onderstaande claims zijn niet per se gebaseerd op concrete aanwijzingen, maar vooral een combinatie van eerdere stappen logisch doortrekken naar de toekomst. Dit verwachten wij van de toekomt van Android Auto.

1. Android Automotive

Alphabet, het moederbedrijf van Google, weet als geen ander hoe je nieuwe technologieën maakt en vervolgens markten verovert. Heb je bewijs nodig? Googlen is inmiddels een ingeburgerd werkwoord en voor hele generaties bestaat iets niet wanneer het niet via de zoekmachine te vinden is.

Het bedrijf bestaat dan ook bij de gratie van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod via zoekresultaten, en daar vervolgens advertentieruimte op verkopen. Omdat de inkomsten uit reclames teruglopen, wijkt Alphabet steeds meer uit naar opkomende markten die mogelijk interessant (en lucratief) zijn.

Dochteronderneming Sidewalk Labs zit bijvoorbeeld in de ruimtelijke ordening (en werd onlangs teruggefloten toen het een wijk in Toronto, Canada wilde ontwikkelen), Verily probeert de gezondheidsindustrie te veroveren en Android Automotive is Googles oplossing voor onderweg.

Android Automotive is een volwaardig besturingssysteem, net zoal je bijvoorbeeld Android op je smartphone draait. Android Auto kun je dus als verlengstuk van je telefoon voor onderweg zien, terwijl Android Automotive in je (toekomstige) auto geïntegreerd is. Android Automotive is dus feitelijk de opvolger van Android Auto.

De eerste volledige ‘Google-auto’ is inmiddels een feit. De sinds kort verkrijgbare Polestar 2 van Volvo draait standaard op Googles besturingssysteem voor onderweg. Aangezien een hoop wereldburgers een groot gedeelte van hun (werk)dag in de auto doorbrengen, is het niet meer dan logisch dat Alphabet hier goed vertegenwoordigd wil zijn.

2. Meer apps

Android Auto (en Android Automotive) zijn versimpelde versies van het reguliere Android-besturingssysteem dat je bijvoorbeeld op je smartphone gebruikt. App-iconen zijn bijvoorbeeld groter om onderweg makkelijker te bedienen en applicaties zijn veel simpeler vormgegeven zodat je niet afgeleid raakt.

De meeste standaard-apps – zoals Maps, WhatsApp en Spotify – zijn inmiddels aangepast voor Android Auto, maar het aanbod is absoluut nog niet compleet. Omdat de auto voor veel mensen als een tweede huis is, lijkt het niet meer dan logisch dat het aanbod aan Android Auto-apps de komende jaren flink uitgebreid wordt.

Het succes van een platform staat of valt immers mede bij het (gebrek aan) aanbod van apps. Een van de redenen dat Android zo populair is geworden, is omdat het platform breed ondersteund werd (en wordt) vanuit de hoek van app-makers.

3. Langere updates

Android is wat ons betreft een fantastisch besturingssysteem, maar als het op updates aankomt trekt concurrent iOS zonder twijfel aan het langste eind. iOS 14, de nieuwste versie van het iPhone-besturingssysteem, is bijvoorbeeld ‘gewoon’ beschikbaar voor de iPhone 6S, een toestel uit 2015. De gemiddelde Android-telefoon kan alleen maar dromen van zo’n lang updatebeleid.

De les is dan ook duidelijk: Google bij Android Automotive zwaar inzetten op langdurige (beveiligings)updates. Je hebt immers behoorlijk weinig aan een auto die slechts twee jaar van software-updates wordt voorzien.

Mogelijk is het een idee om autofabrikanten bepaalde verplichtingen op te leggen met betrekking tot updates en hen hier vervolgens voor te waarderen, net zoals Google met bijvoorbeeld Android One doet. In ieder geval moet men ervoor zorgen dat Android Automotive niet zo versplinterd raakt qua versies als Android momenteel is.

4. Zelfrijdende auto’s

Google ziet al jaren brood in het concept van de zelfrijdende auto. De vierwielers van dochterbedrijf Waymo rijden al sinds 2017 in de Amerikaanse staat Arizona rond om ervaring op te doen met het hele concept van autonome voertuigen.

Het goede nieuws is dat de autootjes steeds minder ‘ingrepen’ nodig hebben (waarbij de menselijke bestuurder dus moet corrigeren). Het slechte nieuws is dat er dus nog wel ingrepen nodig zijn. In veel gevallen ligt dit overigens niet per se aan de Waymo-auto zelf, maar omdat een andere verkeersdeelnemer bijvoorbeeld een onverwachte manoeuvre maakt.

‘Rijden’ we over een paar jaar massaal in autonome auto’s? Waarschijnlijk niet. We horen al jaren dat het “binnenkort” echt staat te gebeuren, maar tot nog toe blijft het vooral bij kleinschalige experimenten met zelfrijdende auto’s.

Wel laten initiatieven als Waymo zien dat het bedrijf gelooft in het concept. Ongetwijfeld hebben de hoge mensen bij Alphabet daarom allerlei scenario’s klaarliggen om Android Auto/Android Automotive een graantje van de stuurloze toekomst te laten meepikken, op welke manier(en) dan ook.

De toekomst van Android

Wat komt er na de smartphone? Gaan we allemaal een ar-bril dragen? Deze maand staat Android Planet stil bij één centraal thema: de toekomst van Android. Onze redacteurs gaan achter hun glazen bol zitten en kijken naar de toekomst van het besturingssysteem, het bedrijf daarachter en de hele industrie. Deze artikelen kwamen eerder al voorbij: