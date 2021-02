Gebruik je Android Auto? Dan kun je vanaf nu aan de slag met een boel nieuwe features. Google rolt onder andere nieuwe wallpapers en Google Assistent-snelkoppelingen uit.

Nieuwe Android Auto-functies beschikbaar

Door geruchten wisten we al dat Android Auto een aantal nieuwe functies zou krijgen en nu is de update ook daadwerkelijk beschikbaar. Volgens website Android Police kun je nu wallpapers instellen in Android Auto, waarmee je de software een nieuw likje verf geeft. Google heeft een aantal achtergronden aan Auto toegevoegd, maar laat je nog niet zelf afbeeldingen uploaden. Mogelijk komt hier in de toekomst verandering in.

Ook nieuw is de mogelijkheid om Google Assistent-snelkoppelingen op het scherm te plaatsen. Dat is handig, want daardoor hoef je niet per se je stem te gebruiken om het slimme hulpje iets te laten doen. Je kan bijvoorbeeld een snelkoppeling maken om een specifiek contact te bellen, of de navigatie te starten.

De Google Assistent-routines, waarmee je meerdere acties achter elkaar uitvoert met één commando, worden ook toegevoegd aan Android Auto. Deze feature zat jaren geleden ook in de software, maar verdween toen om onduidelijke redenen. Het goede nieuws is dat je de routines voortaan gewoon weer kan gebruiken als je onderweg bent.

