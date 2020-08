Android Auto heeft een update gekregen. Het instellingenmenu van Googles besturingssysteem voor onderweg is op de schop gegaan. Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Update voor Android Auto: nieuw instellingenmenu

De Android Auto-update (met nummer 5.5.602944) werd opgemerkt door enkele Reddit-gebruikers, een populair forum. Er zijn geen nieuwe functies aan het besturingssysteem voor onderweg toegevoegd, maar het instellingenmenu is wel op de schop gegaan. Hieronder bespreken we de belangrijkste veranderingen.

1. Voorproefje

Zodra je de instellingen van Android Auto opent, zie je bovenaan het scherm hoe het thuisscherm van je dashboard-display eruit komt te zien. Dat is handig, want op die manier zie je direct welke invloed veranderingen hebben en kun je sneller sleutelen aan de volgorde van apps.

2. Indeling op de schop

Daaronder staan enkele algemene instellingen, bijvoorbeeld voor het bedienen met de Google Assistent. Ook legt Android Auto voortaan meer nadruk op hoe je telefoon met het besturingssysteem voor onderweg verbonden is. Dit is waarschijnlijk geen toeval, want afgelopen week werd bekend dat Android Auto vanaf Android 11 ook draadloos via wifi werkt.

3. Auto koppelen

Daarover gesproken, ook de installatieprocedure heeft een vers likje verf gekregen. De schermen die je te zien krijgt wanneer je een smartphone met Android Auto koppelt zijn namelijk opnieuw vormgegeven. Het maakt hierbij niet uit of je koppelt via bluetooth of met een usb-kabeltje.

Android Auto gebruiken

Android Auto en Nederland: het blijft een raar verhaal. Officieel is Googles besturingssysteem voor onderweg hier niet te gebruiken. Vanaf Android 10 is de ‘app’ standaard op je telefoon geïnstalleerd, maar mensen met Android 9.0 (Pie) of oudere softwareversies kunnen via een omweg Android Auto downloaden.

Duidelijk is dat Google steeds meer interesse heeft in auto’s. Sinds kort is bijvoorbeeld de Polestar 2 verkrijgbaar, de eerste ‘Google-auto’. Deze vierwieler draait op een geheel eigen besturingssysteem voor auto’s: Android Automotive.

Meer over Android Auto