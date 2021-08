Android Auto voor smartphones-app verdwijnt in Android 12

Gebruik je regelmatig Android Auto? Dan is het belangrijk om te weten dat Google gaat stoppen met de Android Auto-app voor smartphones. Lees hier hoe het zit.

Android Auto-app voor smartphones verdwijnt

Eén van de fijne eigenschappen van Android Auto is dat je de software ook uitstekend kan gebruiken als je geen infotainmentsysteem in je auto hebt. De dienst functioneert prima op smartphones en zit standaard in Android 10 en nieuwer verwerkt. Heb je een oudere telefoon, dan moet je echter de losse Android Auto-app gebruiken. Deze applicatie heet ‘Android Auto voor smartphones’ en kun je in de Play Store downloaden.

Google laat aan website 9to5Google weten dat het gedeeltelijk stopt met de Android Auto voor smartphones-app. Android 12, de grote update die binnenkort verschijnt, zorgt er namelijk voor dat gebruikers automatisch worden ‘overgezet’ naar de Driving Mode van de Google Assistent. Deze feature is standaard onderdeel van Android 12 en heeft alle functies van de Android Auto-app.

In een statement meldt Google dat de Driving Mode de standaard manier wordt om Android Auto op een smartphone te gebruiken. Krijgt je telefoon geen Android 12-update of heb je simpelweg een ouder toestel, dan verandert er voorlopig nog weinig. Voor gebruikers van oudere Android-versies blijft de app nog wel beschikbaar.

Meer over Android Auto

Android Auto is Googles speciale besturingssysteem voor de infotainmentsystemen in auto’s. Je verbindt je smartphone met de auto, waarbij het Android Auto-scherm wordt getoond op een groter scherm. Vervolgens kun je allerlei apps gebruiken, zoals Google Maps, Spotify en WhatsApp. Ook de Google Assistent zit in Android Auto verweven.

Met de Android Auto-app krijg je ongeveer dezelfde ervaring, maar dan op het kleinere scherm van je toestel. Onderin staan drie grote knoppen om te beginnen met navigeren, iemand te bellen of muziek en podcasts te luisteren met bijvoorbeeld Spotify en YouTube Music. In het menu zit nog een snelkoppeling naar de Play Store, waar de applicaties worden verzameld die Android Auto-ondersteuning hebben.

