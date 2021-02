Android Auto staat net aan geparkeerd en zijn opvolger staat al voor de deur. Android Automotive kan alles wat zijn voorganger ook kan, maar dan beter, simpeler en makkelijker. In deze vergelijking zetten we de belangrijkste verschillen tussen de twee Android-versies voor onderweg naast elkaar.

Vergelijking: Android Auto vs Android Automotive

De twee doen namelijk in basis hetzelfde, maar de manier waarop ze dit doen verschilt als dag en nacht. In deze Android Auto vs Android Automotive-vergelijking proberen we dit zo helder mogelijk uit te leggen. Tik op de onderstaande links om direct naar dat onderdeel van het artikel te gaan.

Geen telefoon nodig

Het grootste verschil tussen Android Auto en Android Automotive ligt voor de hand. Eerstgenoemde is technisch gezien namelijk niets meer dan een smartphone-app, terwijl Android Automotive ‘ingebouwd’ is in je auto. Wie Android Auto wil gebruiken heeft dan ook een gekoppelde smartphone nodig.

Bij een auto met Android Automotive kun je deze achterwege laten, want de wagen heeft zijn eigen besturingssysteem. Een usb-kabel heb je ook niet nodig, want alles werkt draadloos.

Android Automotive is uitgebreider

Dit zorgt er dan ook voor dat Automotive veel uitgebreider is dan Android Auto. Het autobesturingssysteem zit als een rode draad in de auto verwerkt en staat bijvoorbeeld in nauw contact met allerlei sensoren. Hierdoor weet het systeem bijvoorbeeld hoe ver de actieradius van je elektrische accu nog reikt en wanneer je dus een laadstation moet opzoeken.

Om hierop voort te borduren, houden ook andere apps rekening met de unieke kenmerken van jouw wagen. Denk bijvoorbeeld aan Google Maps. Tijdens het plannen van een rit houdt de navigatiedienst de (resterende) actieradius van jouw auto in het achterhoofd en geeft suggesties om op tactische plekken even bij te laden. Het is bijvoorbeeld niet altijd nodig om de accu van je wagen helemaal vol te laden, omdat het volgende laadstation relatief dichtbij is.

Uiteraard kan Android Automotive alles wat Android Auto ook kan. Telefoontjes plegen, WhatsApp-berichten versturen en oplezen, muziek luisteren en navigeren is allemaal geen probleem. Verder werkt Automotive, net als Android Auto, intensief samen met de Google Assistent. Je kunt het infotainmentsysteem voor onderweg dus bedienen met enkel en alleen je stem.

→ Lees ook: Update: Google Maps gaat rekening houden met laadtijden van elektrische auto’s

Eigen apps

Android Auto is een verlengstuk van je smartphone, terwijl Android Automotive op eigen benen staat. Ontwikkelaars moeten daarom aparte apps voor laatstgenoemde maken, aangezien Automotive zijn eigen Play Store heeft.

Dat is aan de ene kant fijn, want app-bouwers worden hierdoor niet beperkt door de (on)mogelijkheden van smartphones. Aan de andere kant werkt dit ook blokkades op. Het succes van Android Automotive valt of staat immers (gedeeltelijk) bij het aanbod aan apps. Wanneer er maar weinig apps beschikbaar zijn, bereikt het autobesturingssysteem nooit zijn volledige potentie.

→ Ook interessant: Gids: Dit zijn de 9 beste apps voor Android Auto

Ondersteuning

Een ander belangrijk verschil tussen Android Auto en Android Automotive is de ondersteuning. Momenteel kun je Android Auto in honderden auto’s van diverse fabrikanten gebruiken. De instapvoorwaarden zijn immers te voorzien. Je hebt een ondersteunde auto nodig, smartphone met Android Auto-app (die sinds Android 10 is voorgeïnstalleerd) en een kabeltje om de telefoon aan je wagen te koppelen.

Android Automotive heeft een veel hogere drempel. Het systeem is immers een fundamenteel onderdeel van de auto en kan er niet zomaar ingezet of uitgehaald worden. Dat blijkt ook wel uit het aantal auto’s met Android Automotive, want momenteel reikt de lijst niet verder dan de Polestar 2 en XC40 van Volvo.

Er gloort wel hoop aan de horizon voor Android Automotive. Google en Ford slaan bijvoorbeeld vanaf 2023 de handen ineen om nieuwe auto’s van de fabrikant automatisch uit te rusten met de speciale Android-versie. Ook General Motors, Cadillac en Chevrolet hebben de ambitie om in de toekomst over te stappen naar Android Automotive.

