Android Auto is een stuk beter dan de meeste standaard besturingssystemen van autofabrikanten, maar absoluut niet perfect. Er kan namelijk nog een hoop verbeterd worden. Dit is onze wensenlijst voor Android Auto.

Wensenlijst voor Android Auto: 5 nieuwe functies

Google en Apple zijn niet alleen concurrenten op smartphonegebied. Ook achter het stuur strijden de twee grootmachten om de eerste plaats. Android Auto komt binnenkort eindelijk officieel naar Nederland en laten we hopen dat Google het platform de komende jaren dan ook flink verbetert. In dit artikel delen we onze wensenlijst voor Android Auto: hopelijk worden deze zaken de komende jaren door Google opgepakt.

1. Stabieler

Het eerste punt op ons lijstje is niet zozeer een wens, maar vooral een oproep. Android Auto werkt namelijk bij lang niet iedereen vlekkeloos. Van problemen met de uitspraak van WhatsApp-berichten, een niet reagerende Google Assistent, apps die niet (goed) werken tot aan het überhaupt niet eens aan de praat krijgen van het systeem: de waslijst van problemen met Android Auto reikt ver.

De belangrijkste wens is daarom het aanbrengen van stabiliteit. Hopelijk groeit het platform voor onderweg de komende jaren uit tot een betrouwbaar en degelijk besturingssysteem dat in vrijwel iedere situatie goed werkt. Momenteel verschilt het namelijk per auto en telefoon hoe (niet) goed Android Auto functioneert.

Een besturingssysteem stabieler maken is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan, want net als dat er duizenden Android-telefoons zijn kun je kiezen uit ontelbaar zoveel auto’s. Het is een gigantische opgave om een programma op al deze wagens werkbaar te krijgen. Als echter één bedrijf dit voor elkaar kan krijgen, is het Google wel.

2. Meer apps

Het app-aanbod van Android Auto is vooralsnog beperkt. Je kunt kiezen uit wat navigatie-, communicatie- en muziek-apps, maar heel veel mogelijkheden zijn er niet. Heb je bijvoorbeeld last van de WhatsApp-bug waarbij berichten in het Engels worden voorgelezen? Dan is het enige serieuze alternatief Telegram, een chat-app die veel minder gebruikers heeft.

Op eenzelfde manier heb je naast Google Maps, Sygic en Waze (en binnenkort Flitsmeister) weinig keus op het gebied van navigatie-apps. Deels komt dit gebrek aan aanbod door de extra strenge veiligheidsmaatregelen. Android Auto is immers een platform voor onderweg, dus het mag niet te afleidend zijn.

Wel hopen we dat het app-aanbod de komende jaren uitbreidt. Het zou bijvoorbeeld tof zijn wanneer Netflix een app voor Android Auto uitbrengt. Op die manier kunnen bijrijders tijdens een lange rit naar hun favoriete serie kijken.

3. Bedieningspaneel naar linkerkant

Bij Android Auto zit de bedieningsbalk – met knopjes om bijvoorbeeld muziek te pauzeren en hervatten – aan de onderkant. Bij de grote concurrent Apple CarPlay is deze balk aan de linkerkant geplaatst. Smaken verschillen natuurlijk, maar naar onze mening is dit een logischere plek voor een systeem dat je achter het stuur gebruikt.

Apple CarPlay

Door de belangrijkste bedieningselementen naar de linkerkant van het dashboardscherm te verplaatsen, hoef je immers minder ver met je hand te reiken om bijvoorbeeld naar het thuisscherm te gaan, of een nieuwe app op te starten.

4. Rijkere widgets

Ook zou Android Auto eens kunnen kijken naar de manier hoe CarPlay het thuisscherm indeelt. Naar onze mening maakt dit platform namelijk slim gebruik van widgets, oftewel ‘uitgeklapte’ apps.

Zo kun je met CarPlay Dashboard (wat in feite een extra scherm naast het thuisscherm is) in één oogopslag je route, verwachte aankomsttijd, muziekspeler en eerstvolgende afspraken zien.

Apple CarPlay Dashboard

Bij Android Auto zijn de widgets vooralsnog veel beperkter. Wanneer je tijdens het navigeren een andere app gebruikt, zoals Spotify, zie je onderin de navigatiebalk alleen welke eerstvolgende afslag je moet pakken.

Voorbeeld van een widget in Android Auto

5. Informatie over je auto

Verder zou het tof zijn als Android Auto meer gaat samenwerken met je auto. Het is puur hypothetisch, maar het zou bijvoorbeeld aangenaam zijn als je via het platform even snel naar een overzichtspagina met relevante statistieken over je wagen kunt gaan. Deze pagina laat bijvoorbeeld zien hoe het met je bandenspanning staat en hoeveel kilometer je nog kunt rijden voor je tank leeg is.

Daarover gesproken: de integratie met Android Auto zou nog verder doorgetrokken kunnen worden. Het is nu bijvoorbeeld allerminst een zekerheid dat je de bedieningsknoppen op het stuur van je wagen ook voor Android Auto kunt gebruiken. Hierdoor moet je nog vaak gebruikmaken van het touchscreen, terwijl je waarschijnlijk een hoop stuurknopjes hebt zitten waar je niks mee doet. Het zou fijn zijn wanneer je deze kunt gebruiken om Android Auto te bedienen.

Welke functies mis jij nog in Android Auto? Laat je mening achter in de reacties!