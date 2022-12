Android Auto laat je nu ook veilig bellen via WhatsApp

Gebruik je Android Auto en WhatsApp? Vanaf nu kun je ook veilig bellen in de auto via de chat-app. De functie rolt gefaseerd uit. Heb jij ‘m al gespot?

Android Auto en WhatsApp

WhatsApp is de meest gebruikte chat-app, terwijl er ook heel veel Android Auto-gebruikers zijn. Beide apps krijgen regelmatig updates en nu is er een toffe functie uitgebracht. Het is al een tijd mogelijk om gesprekken te voeren via WhatsApp en dat kan nu ook met Android Auto.

Verschillende gebruikers melden nu dat ze de optie zien als ze het systeem voor in de auto gebruiken. Als je de informatie opent van een bepaalde contactpersoon, kun je diegene nu ook bellen via WhatsApp. Logischerwijs is het niet mogelijk om videogesprekken te voeren als je in de auto zit.

Veel functies rollen geleidelijk uit en komen eerst beschikbaar voor bètatesters. Of dat ook geldt voor deze uitrol is niet bekend. Als jij de mogelijkheid nog niet ziet, moet je simpelweg nog even geduld hebben. Vooralsnog kan er alleen gebeld worden; zaken als voicemail afluisteren zijn nog niet mogelijk.

Android Auto: dit moet je weten

De speciale software voor in de auto is al jaren populair en ontwikkeld door Google. Er staan daarin verschillende zaken centraal zoals navigatie, het afspelen van media en natuurlijk bellen en berichten sturen. Om dat allemaal veilig te doen, is de interface flink aangepast. Zo zijn er grote virtuele knoppen aanwezig en kun je natuurlijk aan de slag met stemcommando’s via de Google Assistent.

Waar je vroeger alleen kon navigeren via Google Maps, zijn er inmiddels veel meer opties. Apps als TomTom, Waze of Sygic hebben ook speciale apps uitgebracht. Tevens zien app-ontwikkelaars steeds vaker dat Android Auto-integratie noodzakelijk is en passen hun applicaties daarop aan. Zo kun je ook allang aan de slag met apps als YouTube Music of Spotify in een speciaal Android Auto-jasje.

Meer weten? Check dan onze speciale Android Auto-themapagina waarin we je alles vertellen. Ook is onze meest recente Android Auto-review fijn om er even bij te pakken. Kijk je liever, bekijk dan onderstaand videoreview. Daarin praten we je namelijk binnen enkele minuten helemaal bij. En kende je deze vijf handige Android Auto-trucjes al?

