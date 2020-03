Android Auto Wireless komt officieel naar Europa, nog niet naar Nederland

Android Auto Wireless komt ook naar Europa, waardoor je draadloos kunt navigeren in auto’s die hiervoor ondersteuning bieden. Op de lijst met landen waar de dienst naartoe komt zijn Nederland en België echter nog niet te vinden.

Android Auto Wireless komt naar Europa

Android Auto is hier in Nederland een beetje een vreemde eend in de bijt. Op toestellen met Android 10 is het veelal voorgeïnstalleerd, maar op toestellen met oudere Androidversies weer niet. Gelukkig kun je het simpel en snel handmatig installeren om er zo gebruik van te maken. Dan is er ook nog de draadloze variant van Android Auto, waarbij je je smartphone niet hoeft te verbinden met een kabeltje met het infotainmentsysteem.

Google breidt de ondersteuning voor de draadloze variant nu uit naar Europa, waardoor het in nog meer landen te gebruiken is. Nederland en België worden echter niet genoemd in de lijst met landen waar het officieel te gebruiken wordt. In landen zoals Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland en Duitsland kun je wel gebruik gaan maken van Android Auto Wireless.

Hoe gebruik je draadloos Android Auto?

Dat werkt echter niet zonder haken en ogen en bij iedereen direct. Android Auto in draadloze vorm vereist namelijk een paar dingen, waaronder een juist toestel. Zo werken verschillende Google Pixel- en Samsungtoestellen met deze draadloze variant. Ook heb je een wifi direct-verbinding nodig in de auto en tot slot nog een juist infotainmentsysteem. Al met al is het dus goed uitzoeken of de combinatie van deze specifieke eisen ervoor zorgt dat ook jij Android Auto draadloos kunt gebruiken.

Alles over Android Auto

Wil je zelf ook eens aan de slag met Android Auto en checken wat je er allemaal mee kunt en hoe het werkt? Bekijk dan onze uitgebreide Android Auto-gids. Daarin vind je antwoord op allerlei vragen zoals de voor- en nadelen, Android Auto-apps en meer.

