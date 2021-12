Overzicht: deze auto’s hebben (of krijgen) Android Automotive aan boord

Android Automotive staat nu nog op de rem, maar de komende jaren wordt het gaspedaal vol ingetrapt. In dit artikel zetten we op een rijtje welke auto’s Android Automotive aan boord hebben (of krijgen).

Deze auto’s hebben of krijgen Android Automotive

Het is geen geheim dat Apple aan een eigen elektrische auto sleutelt. Google lijkt hier minder trek in te hebben, al sluiten we niets uit. Het staat namelijk als een paal boven water dat het bedrijf heel erg veel interesse in auto’s heeft.

Vooralsnog is hét grote succesnummer Android Auto. Deze app zorgt ervoor dat je een versimpelde versie van Android onderweg kunt gebruiken. Het enige dat je nodig hebt is een telefoon, usb-kabeltje en een geschikte auto(radio). Vervolgens kun je allerlei handige apps gebruiken – zoals Google Maps en Spotify – en tegelijk op de weg letten.

De toekomst van Android onderweg

Op de achtergrond werkt Google ook aan Android Automotive. Dit platform is een volwaardig besturingssysteem dat diepe integraties met de wagen heeft, in plaats van ‘slechts’ een smartphone-app. Omdat Automotive een integraal onderdeel van je (elektrische) auto is, gaan apps er in kwaliteit op vooruit.

Nadelen heeft het systeem ook. De grootste tekortkoming is vooralsnog de hoge instapdrempel. Automotive moet namelijk door de fabrikant worden ingebouwd. Dit betekent dat wanneer je met het systeem aan de slag wil, er niets anders op zit dan een nieuwe auto aanschaffen.

Deze auto’s hebben Android Automotive

Het aantal auto’s met Android Automotive aan boord is daardoor behoorlijk klein. De meest bekende ‘Google-auto’ is waarschijnlijk de Polestar 2. Deze elektrische sedan kwam in 2020 op de markt.

Naast Polestar werken ook andere autofabrikanten aan de nieuwe Android-versie voor onderweg. Denk bijvoorbeeld aan de autogroep achter de merken Renault, Nissan en Mitsubishi. Naar verwachting komen hun eerste wagens met Android Automotive, de Megane E-Tech Electric-serie van Renault, in 2022 uit. Ook van Hummer is bekend dat ze aan elektrische wagens met het Android-besturingssysteem sleutelen.

Dit zijn alle auto’s die standaard met Android Automotive uit(gaan)komen:

Polestar 2 – 2020

Volvo XC40 P8 – 2021

Volvo XC40 Recharge – 2021

Chevrolet Tahoe – 2022

Chevrolet Suburban – 2022

Chevrolet Silverado – 2022

GMC Hummer EV – 2022

GMC Sierra – 2022

GMC Yukon – 2022

Renault Megane E-Tech Electric – 2022

Volvo XC60 – 2022

Volvo S90 – 2022

Volvo V90 – 2022

Volvo V90 Cross Country – 2022

Cadillac Lyriq – 2023

Vanaf 2023 gaat ook fabrikant Ford elektrische wagens met Android Automotive produceren, maar verdere details ontbreken nog.

Meer over Android Automotive

Begin dit jaar hebben wij Android Automotive uitvoerig kunnen testen. Wat wij van het besturingssysteem vinden, lees (of kijk) je in de review van Android Automotive. Sla ook vooral onze vergelijking tussen Android Auto en Android Automotive er nog eens op na. In dit artikel zetten we de grootste verschillen tussen de twee op een rijtje.