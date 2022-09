Ontwikkelaar krijgt Android Automotive aan de praat op tablet

Android automotive op een tablet? Een handige ontwikkelaar heeft het voor elkaar gekregen om de software te laten draaien op zijn drie jaar oude unit. Binnenkort moet het voor iedereen mogelijk zijn om dat te doen, zo heeft hij laten weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android automotive op een tablet: zo ziet dat eruit

In een reeks tweets van Android-liefhebber Mishaal Rahman laat hij zien dat Android Automotive werkt op een tablet, in dit geval de Gaalxy Tab S5e uit 2019. De software werkt nog niet volledig en hij loopt regelmatig tegen problemen op, die dus weer opgelost moeten worden. Zo werkt de gps-locatie niet in elke applicatie even goed en ook niet alle widgets werken fijn. Ook is er nog een watermerk te zien op het thuisscherm.

Naast dat hij met Android Automotive aan de slag is geweest, toont hij ook dat hij de draadloze variant van Android Auto op de tablet kan draaien. Dat is voor veel mensen een fijne verwelkoming, want Google heeft de losse Android Auto-app eerder dit jaar de nek omgedraaid. Rahman heeft laten weten dat hij de software, als die helemaal vrij is van bugs, wil delen met iedereen. Zo wordt het mogelijk om zelf de software te installeren op bijvoorbeeld een oude smartphone of natuurlijk tablet.

Meer over Android Automotive

Android Automotive is in tegenstelling tot Android Auto helemaal in de auto zelf geïntegreerd. Naast navigeren, het afspelen van muziek en bellen en berichten sturen bedien je er bijvoorbeeld ook de elektrische stoelen of airconditioning mee. Ook kun je denken aan zaken als het uitlezen van de capaciteit van de accu’s, zodat je weet hoe ver je nog kunt rijden.

Bedienen ervan werkt via stemcommando’s en Google Assistent of dankzij touchscreens in de auto. De interface bestaat voornamelijk uit grote knoppen, die daardoor makkelijk te bedienen zijn. Ontwikkelaars van apps als Spotify of Google Maps moesten voor hun Android Automotive-versie dus flink aan de slag. De interface is namelijk heel anders dan de app-versies voor smartphones.

Begin vorig jaar zijn we aan de slag geweest met Automotive en hebben we dat systeem uitgebreid getest. Benieuwd naar onze ervaringen bekijk dan even de Android Automotive review of laat je in enkele minuten bijpraten met onderstaande video!

Meer over Android Automotive op Android Planet