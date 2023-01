Wegrijden met alleen een telefoon: zo werken Android-autosleutels

Achter het stuur plaatsnemen zonder een fysieke sleutel te gebruiken: het kan! Dit moet je weten over digitale autosleutels.

Alles over Android-autosleutels

De functie werd al in 2021 aangekondigd, maar sindsdien is het angstvallig stil rondom digitale Android-autosleutels. Tot eind vorig jaar. Toen maakte Google bekend dat je voortaan digitale autosleutels met anderen kunt delen, zoals een partner of kinderen. Het is daarom de hoogste tijd voor een kennismaking met deze techniek.

Hoe werken digitale autosleutels?

De naam zegt het eigenlijk al: digitale autosleutels doen hetzelfde als conventionele sleutels, maar dan digitaal. De autosleutel staat op je smartphone en kan gebruikt worden om een wagen te ontgrendelen, starten en vergrendelen. Je kunt dus de weg op zonder een sleutelbos mee te sjouwen.

Digitale autosleutels werken via Near Field Communication (nfc), een draadloze technologie. Je houdt de (achterkant van de) telefoon simpelweg dichtbij het portier van de auto, waarna deze ontgrendelt. Vervolgens plaats je het toestel in de lezer/autohouder en kun je op de startknop van de wagen drukken.

Ben je op de bestemming aangekomen? Pak het toestel, houd de achterkant van het toestel wederom bij de greep van het portier en de auto gaat automatisch op slot.

Digitale autosleutels draaien dus vooral om gemak. Een ander voordeel is deelbaarheid. Je partner en gezinsleden hoeven niet langer een fysieke sleutel te lenen, want je kunt ‘gewoon’ de digitale sleutel uitlenen.

Welke auto’s kunnen ermee overweg?

Je voelt ‘m misschien al aankomen, maar digitale autosleutels zijn vooralsnog een vrij exclusieve aangelegenheid. Google heeft hier en daar wat contracten met autofabrikanten afgesloten, maar BMW is vooralsnog de grootste ambassadeur.

Het van oorsprong Duitse merk heeft meerdere modellen die met Android-autosleutels overweg kunnen. Het gaat vooral om auto’s die na de zomer van 2020 geproduceerd zijn. Heb je een BMW? In de My BMW-app staat aangegeven of jouw wagen met BMW Digital Key overweg kan, zoals de digitale autosleutels van BMW voluit heten.

Deze telefoons kun je als autosleutel gebruiken

Verder heb je een geschikte telefoon nodig. Digitale Android-autosleutels werken vooralsnog op een handjevol toestellen, waaronder de Google Pixel 6-serie, Pixel 7-serie en Samsung Galaxy 21– en Galaxy S22-telefoons. De toestellen moeten minstens op Android 12 draaien.

Belangrijk: de techniek achter digitale Android-autosleutels verandert in de toekomst. Ultra WideBand (UWB) gaat de plek van nfc innemen. UWB is net als nfc een draadloze technologie, maar dan beter. De techniek is preciezer en kan niet alleen nauwkeurig de afstand tussen twee apparaten meten, maar ook de exacte locatie.

Alleen relatief nieuwe Android-smartphones kunnen met UWB overweg. Denk aan de Google Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy Note 20 Ultra en Samsung Galaxy Z Fold 3. Ook de Samsung Galaxy S21 Plus (en S22 Plus) en Galaxy S21 Ultra (en S22 Ultra) hebben een UWB-chip.

Hoe veilig is het?

Als je een digitale Android-autosleutel gebruikt, geef je bepaalde informatie aan Google. Het bedrijf ontvangt onder meer gebruikersgegevens, (crash)logboeken en het automodel.

Alle gegevens worden versleuteld verzonden. Dit betekent dat alleen de verzender (de telefoon) en de ontvanger (Google) het bericht kunnen lezen. Mocht een kwaadwillende dus proberen je digitale autosleutel te stelen, dan komt diegene van een koude kermis thuis. Er is immers een sleutel nodig om de informatie te ‘kraken’.

En als mijn telefoon leeg is?

Het klinkt leuk – een smartphone als autosleutel gebruiken – totdat je met een lege telefoonaccu aan de kant van de weg staat. Gelukkig is het volgens Google mogelijk om zelfs dan nog verder te rijden. Dit komt omdat zowel nfc als UWB zeer energiezuinige technieken zijn, die maar weinig stroom nodig hebben.

Ook Samsung ziet brood in auto’s

Google is niet de enige die telefoons met auto’s wil koppelen. Eind 2021 kondigde Samsung ook een autosleutelfunctie aan. Samsung SmartThings, het smart home-platform van het bedrijf, werd daarom aan Android Auto gekoppeld.

Het is de bedoeling dat er op termijn ook een autosleutelfunctie bij komt, maar het is nog onduidelijk wanneer deze optie breed uitrolt.