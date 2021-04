Android-beveiligingsupdate van april 2021 nu te downloaden

Een nieuwe maand, een nieuwe Android-beveiligingsupdate. Heb je een Google Pixel-telefoon, dan kun je de patch nu downloaden. Ook verschillende Samsung-toestellen hebben de update inmiddels ontvangen.

Google brengt aan het begin van iedere maand een belangrijke Android-beveiligingsupdate uit en nu is het tijd voor de patch van april. Bezitters van een Google Pixel 3 of nieuwer kunnen de beveiligingsupdate nu downloaden en installeren. Dit zijn alle Pixel-telefoons die op dit moment worden bijgewerkt:

De nieuwste beveiligingsupdate lost enkele problemen en andere bugs in het mobiele besturingssysteem op. Hierdoor ben je beschermd tegen eventuele lekken en andere issues. Op de Google Pixel 5 zou de patch bovendien voor betere prestaties zorgen, vooral als je gaat games. XDA Developers schrijft dat uit een onderzoek blijkt dat de grafische prestaties van Pixel 5 er na de update met 30 tot 50 procent op vooruitgaan.

Je ontvangt automatisch een melding als de update beschikbaar is. Heb je de notificatie nog niet gezien? Dan kun je handmatig checken of de Android-beveiligingspatch voor je toestel klaar staat. Op je Pixel-telefoon open je hiervoor de instellingen en ga je naar ‘Systeem’. Tik hier op ‘Geavanceerd’ en kies dan voor ‘Systeemupdate’. Vervolgens kun je controleren op je de nieuwste software kan installeren.

Heb je geen Google Pixel in je broekzak, maar een toestel van een andere fabrikant? Wanneer de maart-update dan precies uitrolt ligt aan het updatebeleid van dat merk. Samsung, OnePlus en Nokia staan bijvoorbeeld bekend om hun snelle updates.

Er zijn ook genoeg fabrikanten die het wat rustiger aandoen of bijvoorbeeld verschillende patches bundelen en per kwartaal een update uitbrengen. Wil je meer weten over de uitrol van updates, check dan ons artikel waarin we het updatebeleid van verschillende fabrikanten langs de meetlat hebben gelegd.

Android Planet publiceert elke vrijdag een update-overzicht met alle updates die we hebben verzameld. Heb jij ook een update ontvangen op je toestel, laat het dan even weten.

