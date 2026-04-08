Je telefoon weer een stukje veiliger: dit brengt de april-update

Wouter Nijsen
8 april 2026, 11:06
2 min leestijd
De Android-beveiligingsupdate van april 2026 is nu te downloaden. Heb jij een Google Pixel? Haal de nieuwste software dan nu binnen!

Android-beveiligingsupdate van april 2026

April is in volle gang en dat betekent dat Google een nieuwe beveiligingsupdate heeft uitgebracht. Het gaat om de Android-beveiligingspatch van april 2026, die nu voor recente Google Pixels beschikbaar is. De update is relatief klein (64MB) en lost enkele bugs op.

Het is slim om beveiligingspatches altijd zo snel mogelijk te downloaden en installeren. Hierdoor ben je er zeker van dat je beschermd bent tegen lekken en beveiligingsproblemen in Android. De patches brengen echter geen nieuwe functies met zich mee; die introduceert Google met de zogeheten Pixel Drops.

Als je een Pixel 6 (uit 2021) of nieuwer hebt, dan kun je de Android-beveiligingsupdate van april 2026 downloaden en installeren. Hieronder zetten we voor de zekerheid alle toestellen op een rij die de nieuwste software ontvangen.

Downloaden en installeren doe je zo

Zodra de update voor je klaarstaat, stuurt je Pixel-smartphone een melding. Vaak is de nieuwste software beschikbaar vóór de notificatie verschijnt. Kun je niet wachten? Dan controleer je gemakkelijk zelf of de update al op je staat te wachten.

Ga daarvoor naar de Instellingen-app van je Google Pixel. Scrol tot je ‘Systeem’ ziet, klik op ‘Software-updates’ en ga naar ‘Systeemupdate’. Met de knop ‘Controleren op updates’ gaat je telefoon op zoek naar de nieuwe software, waarna je dit kunt installeren.

Ook kun je handmatig Google Play-systeemupdates installeren. Ook dat is simpel: open de instellingen op je Google-telefoon, ga naar ‘Over de telefoon’ en tik op ‘Android-versie’. Als je vervolgens op ‘Google Play-systeemupdates’ drukt, check je of er nieuwe software beschikbaar is.

Heb je geen Google Pixel, maar een smartphone van een ander merk? Dan is het pas later mogelijk om de update te installeren. Het verschilt per merk hoe snel updates worden uitgerold. Samsung brengt bijvoorbeeld relatief snel nieuwe patches uit.

Bron: Google
