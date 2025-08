Android-problemen opgelost: augustus-update nu te downloaden

Heb jij hem al binnen? Google rolt de augustus-beveiligingsupdate voor Android uit. Te beginnen met Pixel-telefoons.

Android 16 is onderhand al even beschikbaar voor Pixel-smartphones en nu komt Google met de tweede beveiligingsupdate voor die versie. Hierin repareert de techgigant problemen die gebruikers ervaren, zoals de terugknop die af en toe niet meer werkt.

De update verhelpt daarnaast meerdere beveiligingsproblemen. De belangrijkste is een probleem waarmee kwaadwillenden van afstand jouw telefoon zouden kunnen bedienen, zonder dat je iets hoeft te installeren, te openen of überhaupt je telefoon hoeft aan te raken. Of mensen hier ook de dupe van zijn geweest, is niet bekend. De bedreiging is in ieder geval uit de software gehaald.

De beveiligingsupdate rolt eerst uit bij Google’s eigen Pixel-telefoons, waarna andere fabrikanten ermee aan de haal gaan voor hun toestellen. Vanwege de belangrijke beveiligingsupdate in deze software worden ook de Pixel 6 en Pixel 6 Pro meegenomen in deze update, ondanks dat de update-periode van die telefoons al voorbij is.

De update is als eerst beschikbaar voor de volgende Pixel-telefoons:

Je krijgt vanzelf een melding als de update op jouw telefoon beschikbaar is. Toch kan het zijn dat ‘ie eerder al klaarstaat. In dat geval kan het geen kwaad om het alvast handmatig te controleren. Dat is zo gepiept.

Ga naar de Instellingen-app van je Pixel. Scrol tot je ‘Systeem’ ziet, klik op ‘Software-updates’ en ga naar ‘Systeemupdate’. Met de knop ‘Controleren op updates’ gaat je telefoon op zoek naar de nieuwe software, waarna je dit kunt installeren.

Heb je geen Google Pixel, maar een smartphone van een ander merk? Dan is het waarschijnlijk pas later mogelijk om de update te installeren. In ons wekelijkse overzicht zie je welke telefoons de beveiligingspatch mogen verwachten.

