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Houd je Pixel veilig: installeer nu de augustus-update

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
5 augustus 2026, 10:56
2 min leestijd
Houd je Pixel veilig: installeer nu de augustus-update

Google rolt de Android-beveiligingsupdate van augustus uit naar Pixel-telefoons. Het gaat om een patch voor ruim tien toestellen en een belangrijke bugfix. Dat laatste is interessant als je de Pixel 10 hebt.

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Augustus-update is nu te downloaden

Op dit moment wordt de software-update van augustus voor Pixel-telefoons uitgerold. Het gaat om twee versies van de update, waarvan eentje speciaal voor gebruikers in Canada. De meeste telefoons krijgen echter de wereldwijde variant, waarmee de software wordt bijgewerkt naar versie CP2A.260805.005.

Door deze versie te installeren, worden vooral bugfixes uitgevoerd. Ook moet de augustus-update crashes voorkomen tijdens het spelen van games op telefoons uit de gehele Pixel 10-serie, evenals problemen voorkomen met de gpu en het touchscreen.

Voor eigenaren van specifiek de Pixel 10 is er meer aan de hand. Volgens Google verhelpt de update een kritiek beveiligingslek, dat betrekking zou hebben op de videoverwerkingseenheid van de telefoons.

Deze telefoons komen in aanmerking

Ook al gaat het soms om kleine bugs die je misschien niet eens zijn opgevallen, is het belangrijk om jouw Pixel-toestel altijd bij te werken naar de nieuwste software. Zo weet je zeker dat je beschermd blijft tegen problemen in Android. Met het installeren van de nieuwste updates loop je ook een feature mis. Nieuwe functies worden gedurende het jaar uitgebracht met de zogeheten Pixel Drops.

Heb je een Pixel 8a of nieuwer, dan kun je de Android-beveiligingsupdate van augustus nu downloaden en installeren. Hieronder zie je ze nog eens netjes op een rijtje.

Zo installeer je de Android-update

Zodra de update voor je klaarstaat, stuurt je Pixel-smartphone een melding. Vaak is de nieuwste software beschikbaar vóór de notificatie verschijnt. Kun je niet wachten? Dan controleer je gemakkelijk zelf of de update al op je staat te wachten.

Ga daarvoor naar de Instellingen-app van je Google Pixel. Scrol tot je ‘Systeem’ ziet, klik op ‘Software-updates’ en ga naar ‘Systeemupdate’. Met de knop ‘Controleren op updates’ gaat je telefoon op zoek naar de nieuwe software, waarna je dit kunt installeren.

google pixel 10 Pro Fold review

Daarnaast kun je handmatig Google Play-systeemupdates installeren. Ook dat is simpel: open de instellingen op je Google-telefoon, ga naar ‘Over de telefoon’ en tik op ‘Android-versie’. Als je vervolgens op ‘Google Play-systeemupdates’ drukt, check je of er nieuwe software beschikbaar is.

Heb je geen Google Pixel, maar een smartphone van een ander merk? Dan is het pas later mogelijk om de update te installeren. In ons wekelijkse overzicht zie je welke telefoons de beveiligingspatch mogen verwachten.

Heb jij momentel een Pixel-telefoon of ooit gehad? Laat het ons weten in de reacties, want we zijn erg benieuwd naar jouw ervaringen met de telefoons van Google!

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Bron: Google Support
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