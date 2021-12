Android-beveiligingsupdate van december 2021 nu te downloaden

Google heeft de Android-beveiligingsupdate van december 2021 uitgebracht. De patch is nu al te downloaden voor de eigen Pixel-smartphones. De update lost meerdere veiligheidsproblemen op.

Een nieuwe maand betekent een nieuwe Android-beveiligingsupdate. Google meldt op haar blog dat de patch van december 2021 per direct uitrolt. Traditiegetrouw verschijnt hij eerst voor de Pixel-smartphones, Googles eigen telefoons. Eigenaren van onderstaande toestellen kunnen de nieuwe update nu downloaden:

Je toestel geeft vanzelf een melding dat de update te downloaden is. Natuurlijk kun je het ook handmatig checken. Dat doe je via ‘Instellingen’, ‘Systeem’ en ‘Systeemupdate’. Daar krijg je te zien of jouw toestel voorzien is van de nieuwste software. Staat de update klaar, dan kun je ‘m natuurlijk direct installeren.

Google heeft 17 veiligheidsproblemen in het Android-besturingssystemen opgelost met deze update. Die variëren van onschuldig tot vrij ernstig. Het is verstandig om je toestel zo snel mogelijk bij te werken. Door de meest recente software te downloaden, blijft je telefoon immers goed beschermd. Sinds vorige maand krijgen de Google Pixel 3 en 3 XL helaas geen updates meer.

Ik heb geen Google Pixel: wanneer kan ik updaten?

Is jouw telefoon van een ander merk dan Google? Dan is het afwachten wanneer je de Android-beveiligingsupdate van december 2021 krijgt. Fabrikanten als Samsung, Nokia en Xiaomi hebben namelijk allemaal hun eigen updatebeleid. In het artikel hiernaast lees je precies hoe vaak jouw smartphone updates krijgt.

Wist je dat Android Planet elke vrijdag een overzicht publiceert met alle (beveiligings)updates die die week zijn uitgerold? Ook jij als lezer kunt daar een belangrijke bijdrage aan leveren! Heb jij afgelopen week een update ontvangen op je smartphone, tablet of smartwatch? Mail ons dan via redactie@bigspark.com of stuur ons een berichtje via Instagram of Facebook.

