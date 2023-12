Laatste beveiligingsupdate van 2023 rolt uit voor Google Pixels

De twaalfde en laatste beveiligingsupdate van 2023 rolt nu uit, het gaat uiteraard om de decemberpatch die je toestel weer een stukje veiliger maakt.

Google brengt elke maand een beveiligingsupdate uit voor hun Pixel-apparaten en nu is dat ook weer het geval. Het gaat om de laatste update van dit jaar, die van december. Heb je een Pixel-smartphone of -tablet in gebruik, dan krijg je automatisch een melding als de software te downloaden is. Alhoewel de update volgens Google wel klaarstaat, is ‘ie nog niet te downloaden.

Natuurlijk kun je wachten op de notificatie, maar ook handmatig checken of ‘ie er toch niet al is. Open daarvoor de instellingen en tik op ‘Systeem’. Kies voor ‘Systeemupdate’ en druk rechtsonder op ‘Controleren op updates’. In de update zijn weer verschillende patches toegevoegd om de veiligheid van je toestel te waarborgen, zodat je weer helemaal veilig bent.

De update is beschikbaar op deze Pixel-apparaten:

Elke vrijdag op Android Planet: updates op een rij

Fabrikanten van Android-smartphones zoals Samsung, Xiaomi of Motorola krijgen de software van Google doorgestuurd, waarna ze er zelf mee aan de slag kunnen. Veel partijen leggen namelijk een eigen schil over Android heen met bijvoorbeeld voorgeïnstalleerde applicaties of aanpassingen aan het uiterlijk van de software. Daardoor duurt het vaak wat langer, voordat je op zulke toestellen updates kunt downloaden.

Wist je dat Android Planet elke vrijdagmiddag een uitgebreid overzicht met updates publiceert? Daarin nemen we naast smartphones en tablets ook smartwatches mee.

