Google is deze ronde wat aan de late kant, maar de beveiligingsupdate van december rolt nu uit voor verschillende Google Pixel-smartphones. Fabrikant Samsung was er sneller bij, want de update rolde eerder al uit voor verschillende van haar smartphones.

Het is alweer de tweede week van december en Google is nu begonnen met de uitrol van de beveiligingspatch van deze maand. Downloaden kun je op verschillende Pixel-smartphones van het bedrijf. De Google Pixel 2 en Pixel 2 XL krijgen inmiddels geen updates meer, die toestellen zijn simpelweg te oud. Heb je een nieuwere Google Pixel dan kun je nog even vooruit.

De decemberpatch staat nu klaar voor de:

De update rolt gefaseerd uit, waardoor het nog wel even kan duren, voordat jij de notificatie krijgt dat ‘ie klaarstaat. Uiteraard kun je ook handmatig bekijken of de patch al te downloaden is. Daarvoor gebruik je onderstaand stappenplan:

Duik de instellingen van de telefoon in; Kies voor ‘Geavanceerd’; Klik op ‘Systeem-update’; Tik op ‘Controleren op update’.

Krijg je dan ook nog geen melding over de update? Probeer het dan over enkele dagen nog eens, elk uur checken heeft namelijk weinig tot geen nut.

Niet in het bezig van een Google Pixel, maar een Androidsmartphone van een andere fabrikant? Of en wanneer je deze deze decemberupdate kunt downloaden is dan nog even de vraag. Verschillende fabrikanten zijn daar altijd vrij vlot mee, waaronder Samsung. Zo is de decemberpatch al te downloaden op onder andere de Galaxy S20-serie en de S10– en Note 10-familie.

Fabrikanten die ook redelijk snel updates uitrollen zijn onder andere OnePlus en Nokia. Ook verschillende Android One-toestellen van Motorola krijgen redelijk rap updates. Heb je een toestel van bijvoorbeeld Xiaomi of Huawei, dan duurt het doorgaans iets langer. Zulke maandelijkse updates kunnen ook gebundeld worden. Daardoor krijg je niet elke maand een update, maar bijvoorbeeld eens per kwartaal.

