Google heeft de Android-beveiligingsupdate van februari 2020 uitgebracht. Ook rolt men een speciale update voor Pixel-telefoons uit.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android-beveiligingsupdate van februari 2020 rolt uit

Jarenlang ontvingen Google Pixel-eigenaren altijd als eerst beveiligingsupdates, maar de afgelopen maanden is dit geen vanzelfsprekendheid meer. Samsung was het zoekmachinebedrijf namelijk meerdere keren te snel af. Ook deze maand is het raak. Vanmiddag werkte Samsung de Galaxy A50 en Note 10 al bij.

Heel lang hebben Pixel-eigenaren echter niet op de Android-beveiligingsupdate hoeven wachten. De nieuwste patch verhelpt in totaal 25 kwetsbaarheden. Het gaat hier om risico’s die in theorie door kwaadwillenden misbruikt hadden kunnen worden. Zoals gebruikelijk zijn er geen daadwerkelijke slachtoffers bekend.

Naast de algemene Android-beveiligingsupdate heeft Google ook een speciale update voor Pixel-telefoons uitgebracht. Hierin zitten oplossingen voor vier kwetsbaarheden. Daarnaast heeft Google zes bugs opgelost. Zo moeten onder meer de overbelichtingsproblemen in de camera na het updaten verleden tijd zijn. Ook heeft men een probleem verholpen waarbij de Google Assistent ineens vastliep.



Wanneer krijg ik de update?

Heb je een Pixel-smartphone? Dan kun je de update in principe direct downloaden. Je ontvangt automatisch een notificatie, maar kunt ook zelf in het instellingenmenu controleren op een nieuwe versie. Houd er rekening mee dat het even kan duren voor je de update ziet. Net net uitkomst proberen een hoop mensen de nieuwe patch te downloaden, waardoor ‘digitale files’ kunnen ontstaan.

Wanneer je een ander merk smartphone hebt zul je even geduld moeten hebben. Fabrikanten als OnePlus en Samsung werken hun populaire telefoons in de regel snel bij. Dit geldt doorgaans ook voor Nokia. Van meerdere lezers hebben we echter vernomen dat hun Nokia-toestel op een verouderde versie draait. Android Planet heeft navraag gedaan bij HMD Global, maar nog geen antwoord ontvangen.

Tot slot zijn er ook nog fabrikanten die ervoor kiezen om meerdere maandelijkse updates in een pakketje te bundelen en deze eens per kwartaal uit te brengen. Motorola werkt sommige toestellen bijvoorbeeld op deze manier bij. Uit recent onderzoek blijkt dat Android-telefoons gelukkig steeds sneller worden voorzien van beveiligingsupdates.

Blijf op de hoogte

Android Planet publiceert wekelijks een overzicht van smartphones die een update hebben gekregen. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, of download de gratis app. De volgende editie verschijnt deze vrijdag.