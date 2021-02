Google heeft de tweede beveiligingsupdate van 2021 uitgebracht. De februari-patch is nu beschikbaar voor recente Pixel-telefoons en komt de komende weken ook naar toestellen van andere merken.

De beveiligingsupdate van februari 2021 is zoals gebruikelijk direct voor Googles eigen Pixel-telefoons beschikbaar. Het gaat om de Pixel 3 en nieuwer, maar we hebben hieronder alle geschikte Pixel-smartphones op een rijtje gezet.

Je ontvangt automatisch een melding als de beveiligingsupdate van februari voor je klaarstaat. Het is ook mogelijk om handmatig te controleren op updates. Dit doe je door de instellingen op je Pixel-telefoon te openen, naar ‘Systeem’ te gaan, op ‘Geavanceerd’ te tikken en daar voor ‘Systeemupdate’ te kiezen. Vervolgens verschijnt de beveiligingsupdate in beeld en kun je ‘m downloaden en installeren.

Het kan echter zijn dat de patch niet direct verschijnt. Google rolt updates geleidelijk uit, waardoor het eventjes kan duren voordat ‘ie voor iedereen beschikbaar is. De software-update bevat geen grote nieuwe features, maar vooral kleine verbeteringen en beveiligingsoplossingen.

Heb je geen Google Pixel-telefoon, maar een smartphone van een ander merk? Het ligt dan aan de fabrikant of en wanneer jij de februari-patch kunt verwachten. Verschillende fabrikanten rollen redelijk vlot updates uit, waaronder Samsung, OnePlus en Nokia.

Bij andere merken kan het wat langer duren. Sommige fabrikanten kiezen er zelfs voor om eens per kwartaal een grotere update uit te brengen. De patches worden dan gebundeld, waardoor je ook weer helemaal up-to-date bent. Motorola doet dit bijvoorbeeld.

