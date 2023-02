Beveiligingsupdate februari 2023 rolt uit voor Google Pixel-telefoons

De uitrol van de Android-beveiligingsupdate van februari 2023 is nu echt goed begonnen. Google rolt de update namelijk uit voor verschillende van zijn Pixel-smartphones.

Heb je een recente Google Pixel in je broekzak? Dan kun je vanaf nu de februari-patch downloaden, die het toestel weer iets veiliger maakt. Naast de nieuwste beveiliging zijn er nog enkele kleine dingetjes aangepakt. Zo is het braille-toetsenbord aangepakt en is de ‘clear calling’-optie verbeterd.

Gebruik je jouw Pixel ook met een werkprofiel, dan waren er soms issues met de kalender en afspraken, wat nu ook is opgelost. Tot slot is er gewerkt aan de bluetoothverbinding, die in sommige gevallen voor problemen zorgde.

Februari-update beschikbaar op deze Pixels:

Uiteraard is ook de beveiligingspatch van februari 2023 in de update toegevoegd, die je smartphone weer iets veiliger maakt. Je Pixel-telefoon geeft vanzelf een melding als de update te downloaden is, maar handmatig checken kan ook. Open de instellingen op je Google Pixel en check even of er de update al klaarstaat.

De Pixels zijn deze ronde trouwens niet de eerste toestellen waar de update voor uitrolt. Samsung is deze ronde de winnaar, want op de Note 20 en Note 20 Ultra is de update al een dag beschikbaar.

Beveiligingsupdates op jouw toestel

Heb je een smartphone van een ander merk? Dan moet je simpelweg nog even geduld hebben. Google stuurt de updates namelijk door naar andere fabrikanten. Die kunnen er vervolgens mee aan de slag om de software uit te brengen.

Heb je de update ontvangen? Laat het ons dan even weten via redactie@androidplanet.nl! Elke vrijdagmiddag publiceren we een update-overzicht, waarin we alle updates voor smartphones, tablets en smartwatches voor je op een rij zetten.

