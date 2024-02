Beveiligingsupdate februari 2024 rolt uit naar Google Pixel-telefoons

De tweede beveiligingsupdate van het jaar rolt uit voor Google Pixel-smartphones. Hiermee worden softwareproblemen opgelost en de beveiliging beter dichtgetimmerd.

Zoals altijd brengt Google aan het begin van de maand een beveiligingsupdate uit voor zijn eigen Pixel-smartphones en -tablet. Door de nieuwe software-update zijn Google-apparaten beter digitaal beveiligd en worden eventuele problemen in Android verholpen.

De februari-update brengt verbetering op verschillende vlakken. Zo moet de camera beter presteren in verschillende omstandigheden op de Pixel 8 en 8 Pro, net als het scherm.

Ook wifi-verbindingen op de toptoestellen zijn sterker in sommige omstandigheden. Op alle smartphones is de ondersteuning van apps van derden verbeterd. Op de Google Pixel-smartwatches is de beveiliging aangescherpt.

De beveiligingsupdate rolt vanaf vandaag uit, ook in Nederland. Zodra hij beschikbaar is, ontvang je een melding op je Pixel. Alle onderstaande apparaten ontvangen de februari-patch.

Zie je een melding op je Pixel verschijnen? Dan staat de beveiligingsupdate voor je klaar. Maar, misschien heb je de notificatie over het hoofd gezien of kun je gewoon niet wachten op de nieuwe software. In dat geval bekijk je gemakkelijk handmatig of de update al te downloaden is.

Ga naar de instellingen-app op je Pixel, tik op ‘Systeem’ en kies voor ‘Systeemupdate’. Druk onder in beeld op de knop ‘Controleren op updates’. Is nde. nieuwste versie nog steeds niet beschikbaar? Dan moet je even geduld hebben.

Nu Google de beveiligingsupdate heeft uitgebracht, kunnen andere smartphonefabrikanten deze uitbrengen voor toestellen. In ons wekelijkse update-overzicht zetten uitgebreid onder elkaar welke smartphones een update zullen ontvangen. Zelf een nieuwe update ontvangen? Laat het ons weten via redactie@androidplanet.nl!

