Tweede update van 2026 nu beschikbaar voor Google Pixels

Wouter Nijsen
4 februari 2026, 9:03
2 min leestijd
Google rolt de Android-beveiligingsupdate van februari 2026 uit naar zijn Pixel-telefoons. De tweede update van dit jaar brengt bijzonder weinig verbeteringen met zich mee.

Google Pixels krijgen nu de februari-update

Android-beveiligingsupdate van februari 2026

Het is alweer februari en dat betekent dat Google de nieuwste beveiligingsupdate uitbrengt. Alle recente Pixel-smartphones kunnen de update nu downloaden en installeren. De update is maar klein (24MB) en lijkt weinig verbeteringen door te voeren. In de changelog wordt maar één beveiligingsoplossing genoemd.

Desondanks is het belangrijk dat je jouw Pixel-toestel altijd naar de nieuwste software bijwerkt. Hierdoor weet je zeker dat je beschermd bent tegen alle bekende problemen in Android. Met het installeren van de nieuwste updates weet je ook zeker dat je geen features misloopt. Nieuwe functies worden gedurende het jaar uitgebracht met de zogeheten Pixel Drops.

Heb je een Pixel 7a of nieuwer, dan kun je de Android-beveiligingsupdate van februari 2026 nu downloaden en installeren. Hieronder zetten we alle toestellen op een rijtje die kunnen updaten.

Zo installeer je de Android-update

Zodra de update voor je klaarstaat, stuurt je Pixel-smartphone een melding. Vaak is de nieuwste software beschikbaar vóór de notificatie verschijnt. Kun je niet wachten? Dan controleer je gemakkelijk zelf of de update al op je staat te wachten.

Ga daarvoor naar de Instellingen-app van je Google Pixel. Scrol tot je ‘Systeem’ ziet, klik op ‘Software-updates’ en ga naar ‘Systeemupdate’. Met de knop ‘Controleren op updates’ gaat je telefoon op zoek naar de nieuwe software, waarna je dit kunt installeren.

Google Pixel 7a

Ook kun je handmatig Google Play-systeemupdates installeren. Ook dat is simpel: open de instellingen op je Google-telefoon, ga naar ‘Over de telefoon’ en tik op ‘Android-versie’. Als je vervolgens op ‘Google Play-systeemupdates’ drukt, check je of er nieuwe software beschikbaar is.

Heb je geen Google Pixel, maar een smartphone van een ander merk? Dan is het waarschijnlijk pas later mogelijk om de update te installeren. In ons wekelijkse overzicht zie je welke telefoons de beveiligingspatch mogen verwachten.

Bron: Google
