Een nieuw jaar en dus is het tijd voor de eerste beveiligingspatch van 2021. Deze beveiligingsupdate voor januari rolt nu uit voor verschillende Google Pixel-smartphones. Wat de update allemaal te bieden heeft, lees je hier.

Google rolt de eerste beveiligingspatch van 2021 uit, waardoor de veiligheid van verschillende Pixel-toestellen weer helemaal bijgewerkt is. Downloaden is vanaf nu mogelijk op onderstaande toestellen. Dat kan vanaf de Google Pixel 3-serie; oudere toestellen worden niet meer voorzien van updates.

Ook deze update rolt gefaseerd uit. Dat betekent dat het nog even kan duren voordat ook jij de melding krijgt dat de update klaarstaat. Handmatig checken of de patch al te downloaden is kan natuurlijk wel. Check daarvoor onderstaande stappen:

Ga naar de instellingen op je smartphone; Kies voor ‘Geavanceerd’; Klik op ‘Systeem-update’; Tik op ‘Controleren op update’.

Zie je nog geen melding van de update? Check het dan weer over enkele dagen. Elk uur kijken of de patch toch al klaarstaat heeft namelijk geen zin. De update brengt op verschillende gebieden verbetering. Zo kun je denken aan problemen met het geluidsniveau bij verschillende Pixels die zijn opgelost, maar ook qua beeld. De automatische helderheid werkte bijvoorbeeld niet goed bij de Pixel 4a en Pixel 5. Tot slot is de automatische rotatie van het scherm voor alle Pixels verbeterd.

Heb je geen Google Pixel, maar een smartphone van een andere fabrikant? Het ligt dan aan de producent wanneer en of jij deze januari-patch kunt verwachten. Verschillende fabrikanten rollen redelijk vlot updates uit, waaronder Samsung, OnePlus of Nokia.

Bij andere producenten kan het wat langer duren. Sommige fabrikanten kiezen er zelfs voor om eens per kwartaal een grotere update uit te brengen. De patches worden dan gebundeld, waardoor je ook weer helemaal up-to-date bent.

Weten tot wanneer jouw toestel sowieso beveiligingsupdates kan verwachten? Check dan: Overzicht: zo lang krijgt jouw Android-smartphone beveiligingsupdates

