Android-beveiligingsupdate van januari 2022 nu te downloaden voor Google Pixel 6 en 6 Pro

Google heeft de Android-beveiligingsupdate van januari 2022 eindelijk uitgebracht voor de Pixel 6 en 6 Pro. De patch is nu te downloaden en lost meerdere (veiligheids)problemen op.

De Android-beveiligingsupdate van januari 2022 is eindelijk beschikbaar voor de Google Pixel 6 en 6 Pro. Oudere Pixels konden de update eerder al installeren, maar Google loopt met zijn huidige toptoestellen tegen veel problemen aan. De beveiligingsupdate van december 2021 introduceerde verschillende nieuwe bugs en werd uiteindelijk zelfs teruggetrokken.

Google beloofde de nieuwe patch voor de Pixel 6 en 6 Pro eind januari alsnog te lanceren. Het is dus iets eerder geworden. Dat het bedrijf de update op een vrijdag uitbrengt, geeft wel aan hoezeer men met de problemen in hun maag zat. Dat gebeurt namelijk eigenlijk nooit.

Je Google Pixel 6 of Pixel 6 Pro geeft vanzelf een melding dat de Android-beveiligingsupdate van januari 2022 te downloaden is. Natuurlijk kun je het ook handmatig checken. Dat doe je via ‘Instellingen’, ‘Systeem’ en ‘Systeemupdate’. Daar krijg je te zien of jouw toestel voorzien is van de nieuwste software. Staat de update klaar, dan kun je ‘m natuurlijk direct installeren.

De nieuwe patch is een combinatie van de december- en januari-updates. Hij moet onder meer de ernstige netwerkproblemen verhelpen waar veel Pixel 6-eigenaren tegenaan liepen. In sommige gevallen bleek het bijvoorbeeld onmogelijk om te bellen of werden telefoontjes abrupt beëindigd. De update lost hopelijk ook diverse andere problemen in de software op. Het is dus verstandig om je toestel zo snel mogelijk bij te werken.

Heb je geen Google Pixel, maar een andere Android-smartphone? Dan is het afwachten wanneer je de Android-beveiligingsupdate van januari 2022 krijgt. Fabrikanten als Samsung, Nokia en Xiaomi hebben namelijk allemaal hun eigen updatebeleid.

Android Planet publiceert elke vrijdag een overzicht met alle (beveiligings)updates die die week zijn uitgerold. Daar kun jij als lezer een belangrijke bijdrage aan leveren! Heb jij afgelopen week een update ontvangen op je smartphone, tablet of smartwatch? Mail ons dan via redactie@bigspark.com of stuur ons een berichtje via Instagram of Facebook.

