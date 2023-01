Downloaden maar: eerste beveiligingsupdate 2023 rolt nu uit

Het nieuwe jaar is begonnen, maar ook in 2023 spelen Android-updates weer een belangrijke rol. Nu rolt de eerste beveiligingsupdate van Google uit voor Pixel-smartphones.

Normaal rollen nieuwe Android-beveiligingsupdates uit op de eerste maandag van de nieuwe maand. Vanwege de jaarwisseling heeft Google ervoor gekozen om dit naar dinsdag te verplaatsen.

In deze update is onder andere ‘spatial audio’ toegevoegd, wat werkt met verschillende setjes draadloze oordopjes en koptelefoons. Daarbij lijkt het geluid zich om je heen te bewegen. Google laat ook weten dat er binnenkort een update verschijnt voor de Pixel Buds Pro, waardoor deze optie ook volledig te gebruiken is inclusief head tracking. Beweeg of draai je je hoofd in een bepaalde richting, dan wordt het geluid daarop aangepast.

Er is ook gesleuteld aan de responsiviteit van verschillende vingerafdrukscanners in bepaalde omstandigheden. Ook op het gebied van bluetooth zijn er verbeteringen. Zo zijn verschillende problemen opgelost met het verbinden van apparaten en het afspelen van muziek.

Heb je onlangs een foto gemaakt terwijl je ingezoomd had, die er dan niet goed uitzag? Ook dat is nu verholpen. Tot slot zien we aanpassingen aan het aansturen van displays van bepaalde Google Pixels en een bug die de interface soms verkeerd liet zien, is verholpen.

Downloaden van de februari-update kan op deze Pixels:

Naast de genoemde bugfixes is ook de beveiligingspatch van januari 2023 toegevoegd. Dankzij die update worden eventuele beveiligingslekken gedicht en is je toestel weer beschermd tegen kwaadwillenden en malafide praktijken.

Je krijgt een notificatie als de update klaarstaat, maar je kunt dat natuurlijk ook handmatig checken. Pak daarvoor je toestel er even bij, open de instellingen en check of er een update voor jouw smartphone klaarstaat.

Beveiligingsupdates op jouw toestel

Heb je een recente Pixel in je broekzak, dan staat de update nu voor je klaar. Heb je een smartphone van een ander merk, dan moet je nog even wachten. Google stuurt de updates namelijk door naar alle fabrikanten, die hem daarna nog even moeten klaarstomen voor hun eigen toestellen.

Op Android Planet publiceren we elke vrijdagmiddag een update-overzicht. Daarin verzamelen we alle updates voor smartphones, tablet en smartwatches. Zo weet je precies welke Android-versie of beveiligingspatch er voor jouw toestel beschikbaar is.

