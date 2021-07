We hebben er wat langer op moeten wachten dan normaal, maar de Android-beveiligingsupdate van juli 2021 rolt nu eindelijk uit. De patch brengt geen grote vernieuwingen of nieuwe features en is per direct te downloaden.

Juli is alweer aangebroken en dat betekent dat we over de helft van het jaar zijn. Daarbij is het ook weer tijd voor een nieuwe beveiligingsupdate en die rolt nu uit. Fabrikant Google ontwikkelt deze android-beveiligingsupdate en stuurt hem dan naar andere fabrikanten. Die kunnen er dan mee aan de slag om hem, waar nodig, aan te passen voor hun toestellen. Heb je dus een Google Pixel-smartphone op zak, dan krijg je updates veelal als eerste.

De update rolt niet meer uit voor elke Google Pixel die ooit is uitgebracht, want de eerste en tweede generatie van de toestellen krijgen geen updates meer. In de praktijk betekent dat, dat als je een Google Pixel 3 of nieuwer hebt, de update nu te downloaden is. In onderstaande lijst zie je alle Pixel-toestellen waarvoor dat geldt:

Elke maand rolt er dus een patch uit, maar die van juli volgde wat later dan normaal. Daarbij is het allemaal ook niet al te spannend. Zo meldt Google dat VoLTE is geactiveerd voor sommige providers en dat er een fix is uitgerold, waarbij sommige toestellen spontaan rebooten bij verschillende omstandigheden. Natuurlijk is ook de beveiliging na deze juli-patch weer helemaal up-to-date.

In het bezit van een Google Pixel 3 of nieuwer? Je toestel geeft dan automatisch een melding als de update beschikbaar is. Kun je echt niet wachten, check dan handmatig of ‘ie klaarstaat. Open de instellingen en kies voor ‘Systeem’, ‘Geavanceerd’ en ‘Systeemupdate’. Vervolgens checkt je toestel of de nieuwe software er al is. Is dat het geval dan kun je ervoor kiezen om de update te downloaden en installeren.

Met een Pixel word je dus vaak als eerste getrakteerd op updates, maar dat is niet altijd het geval. Soms is Samsung net wat eerder dan Google zelf en ook deze ronde is dat weer het geval. Zo rolde de juli-patch net iets eerder uit voor de Galaxy S20-serie, Note 10-lijn en Galaxy Z Flip dan de Pixels. Elke vrijdag publiceert Android Planet een overzicht waarin we alle updates meenemen van de week ervoor. Daarbij gaat het om Androidversie-updates, maar natuurlijk ook beveiligingspatches.

Tussen fabrikanten onderling zijn er ook aardig wat verschillen te zien tussen het updatebeleid. Ben jij wel benieuwd hoe de fabrikant van jouw toestel het doet? Lees dan ons artikel over het updatebeleid van verschillende fabrikanten eens door, zo weet je precies waar je aan toe bent.

Zo kunnen fabrikanten ervoor kiezen om elke maand een update uit te brengen, per twee maanden of ze bijvoorbeeld te bundelen per kwartaal. Daarbij ligt het ook aan de fabrikant hoe vlot het updatebeleid is. Samsung biedt een duidelijk, lang en snel updatebeleid, maar fabrikanten zoals OnePlus en Nokia scoren ook de nodige punten.

Heb jij afgelopen week een update ontvangen op jouw smartphone of tablet?

