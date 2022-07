Android-beveiligingsupdate van juli 2022 nu beschikbaar

De Android-beveiligingsupdate van juli 2022 is beschikbaar voor de Pixel-toestellen van Google. De vaste update komt met verbeteringen voor veiligheid en bugfixes, maar is deze maand een week later.

Normaal brengt Google elke eerste maandag van de maand een Android-beveiligingsupdate uit voor Pixel-telefoons. Daarin wordt de veiligheid extra aangescherpt en worden bugs aangepakt. Googles eigen smartphones krijgen de update eerst, waarna andere fabrikanten volgen. Deze maand moesten we een weekje wachten door Amerikaanse feestdagen, maar de beveiligingsupdate is nu beschikbaar.

De juli-patch rolt uit voor de:

In deze beveiligingspatch worden zoals gebruikelijk een hoop foutjes in de software verholpen en de beveiliging verder verbeterd. Deze aanpassingen zitten ‘m in de kleine, maar belangrijke dingen en zul je als eindgebruiker dan ook niet zozeer merken.

Wat wel nieuw is, is de ondersteuning voor VoLTE-bellen op de Pixel 6 en 6 Pro in meerdere continenten, waaronder Europa. VoLTE betekent dat je kunt bellen over het 4G-netwerk. Dat netwerk is een stuk sneller en efficiënter dan de gebruikelijke 2G- en 3G-verbindingen. Daardoor worden onder meer bellers vlotter doorverbonden en is de geluidskwaliteit van een telefoongesprek beter. Je betaalt hier net zoveel voor als wanneer je niet via VoLTE belt.

Geen Pixel-telefoon?

Heb je geen Pixel-telefoon, dan moet je nog even geduld hebben. Niet alle smartphones krijgen op hetzelfde moment zo’n beveiligingsupdate, want elke fabrikant hanteert zijn eigen updatebeleid. Benieuwd of en wanneer er voor jouw smartphone een update uitrolt? Check dan ons uitgebreide overzicht van alle (beveiligings)updates. Deze verschijnt elke vrijdagmiddag rond 17.00 uur op Android Planet.

Daarin vermelden we ook de nieuwste software voor tablets en smartwatches. Heb jij nieuwe updates ontvangen op je apparaat? Laat ons dat dan even weten via redactie@bigspark.com. Je kunt ons natuurlijk ook bereiken via Instagram, Twitter of Facebook.