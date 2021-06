Google brengt Android-beveiligingsupdate van juni uit: wanneer krijg jij ’m?

We hebben er even op moeten wachten, maar de Android-beveiligingsupdate van juni 2021 rolt nu uit. Downloaden kan vanaf de Google Pixel 3-serie, maar ook andere fabrikanten zijn er al vroeg bij.

We zijn aanbeland in juni en vanaf nu rolt de Android-beveiligingsupdate voor deze maand uit. Google stoomt deze update klaar en ook andere fabrikanten kunnen ermee aan de slag. Die moeten deze vervolgens klaarstomen voor hun eigen toestellen, wat even kan duren. In de praktijk ben je met een Google Pixel-toestel altijd snel voorzien van updates, maar ook Samsung is er deze maand vroeg bij.

Heb je een Google Pixel 3 of nieuwer in je broekzak, dan staat de update nu sowieso voor je klaar. Voor welke Pixels de update ook te downloaden is bekijk je hieronder:

Google meldt dat verschillende kwetsbaarheden zijn aangepakt die qua veiligheidsrisico variëren van hoog tot kritiek. Zo is er een bug geplet waarbij kwaadwillenden op afstand een toestel konden binnendringen. Naast het oplossen van beveiligingsrisico’s zijn er ook andere dingen aangepakt. Problemen met meldingsgeluiden zijn gefixt en datzelfde geldt voor issues met draadloze opladers die niet goed werkten.

Heb jij een Pixel 3 of nieuwer, dan krijg je automatisch een melding dat de update klaarstaat. Wel is het mogelijk om de update handmatig te forceren. Pak daarvoor je toestel erbij en open de instellingen. Tik vervolgens op ‘Systeem’ en kies voor ‘Geavanceerd’. Tik op ‘Systeemupdate’ en je Pixel checkt of er een update voor je klaarstaat. Daarna is het slechts een kwestie van downloaden en installeren.

Koop je een Google Pixel, dan ben je veelal als eerste voorzien van de nieuwste updates. Toch is dat niet helemaal waar, want er zijn fabrikanten die soms net iets eerder zijn. In dit geval is dat weer Samsung, want de juni-update is al op sommige toestellen van deze fabrikant beschikbaar. Android Planet publiceert elke vrijdag een update-overzicht, waarin we per fabrikant en toestel alle updates op een rij zetten.

Wanneer je de nieuwe software precies krijgt is op voorhand niet te zeggen, want elke fabrikant heeft een eigen updatebeleid. Naast Samsung staan bijvoorbeeld ook OnePlus en Nokia bekend om hun vrij vlotte updates. Fabrikanten kunnen er ook voor kiezen om niet elke maand een update uit te sturen voor al hun toestellen. Zo kunnen updates bijvoorbeeld gebundeld worden en per kwartaal worden aangeboden.

