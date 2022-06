Android-beveiligingsupdate juni beschikbaar, Pixels krijgen nieuwe features

De Android-beveiligingsupdate van juni 2022 is nu te downloaden. Heb je een Google Pixel 4 of nieuwer, dan kun je de nieuwe software direct installeren. Ook krijgen de toestellen allerlei nieuwe mogelijkheden dankzij de zogenaamde ‘feature drop’.

Google rolt de nieuwe beveiligingspatch van juni uit voor verschillende toestellen. Onder andere fabrikant Samsung rolde eerder al een update uit waarin de juni-patch verwerkt was. Vorige maand kregen de Google Pixel 3a en Pixel 3a XL de laatste update. Dat betekent dat je nu een Pixel 4 of nieuwer moet hebben om de update te ontvangen.

De juni-patch rolt uit voor de:

Via de Google Blog is er een hele lijst aan nieuwigheden naar buiten gebracht. Het gaat voornamelijk om verbeteringen qua prestaties, connectiviteit en stabiliteit. Daarbij zien we fixes op het gebied van audio en de batterij. Ook aan de camera, bluetooth en de interface heeft de zoekgigant gesleuteld, waardoor er weer allerlei bugs geplet zijn.

Updaten van jouw toestel gebeurt automatisch, maar natuurlijk kun je ook handmatig checken of de software al te downloaden is. Daarvoor volg je deze stappen: ‘Instellingen’, ‘Systeem’ en ‘Systeemupdate’. De nieuwe patch heeft een grootte van 211MB groot op de Pixel 6 Pro. Downloaden en installeren gaat snel, het vervolgens optimaliseren van de software kost wel de nodige tijd.

Pixel feature drop juni 2022

Naast de beschreven update kun je met een Pixel ook (deels) aan de slag met nieuwe mogelijkheden. Zo kun je een eigen muziekvideo maken met allerlei toffe effecten. Ook kun je een screenshot maken van je vaccinatiebewijs en vervolgens een snelkoppeling plaatsen op een van je homescreens. Zo heb je ‘m veel sneller bij de hand als je ‘m nodig hebt.

Ook het lockscreen biedt nu meer functies. Denk bijvoorbeeld aan je Nest deurbel-feed, zodat je nog sneller kunt zien wie er voor de deur staat. Ook een notificatie als je zaklamp al een tijdje aanstaat zie je nu direct. Live vertalen biedt nu ook ondersteuning voor verschillende nieuwe talen, waaronder Nederlands. Zo kun je direct communiceren in een andere taal. Tot slot heb je keuze uit allerlei nieuwe culturele wallpapers.

Toestel van een andere fabrikant dan Google in bezit? Dan kan het zijn dat je nog even moet wachten op de uitrol van de nieuwe software. Elke fabrikant biedt namelijk een eigen updatebeleid. Benieuwd of en wanneer er voor jouw smartphone een update uitrolt of is uitgerold? Android Planet publiceert elke vrijdagmiddag een uitgebreid overzicht van alle (beveiligings)updates.

Daarin nemen we ook updates mee voor tablets en smartwatches? Heb jij nieuwe software ontvangen op je apparaat? Laat ons dat dan even weten via redactie@bigspark.com! Bereikbaar zijn we natuurlijk ook via Instagram, Twitter of Facebook.

