Een nieuwe maand is aangebroken en dat betekent dat er ook weer een nieuwe beveiligingsupdate uitrolt. De maart-patch is per direct te downloaden op verschillende Google Pixels. De komende tijd rolt de update ook uit naar smartphones van andere fabrikanten.

De update is vanaf nu beschikbaar op recente Google Pixel-toestellen. Heb je dus een Pixel 3 of een nieuwer model dan kun je de beveiligingspatch downloaden. Alle geschikte Pixel-smartphones waar de update nu voor uitrolt, zie je hieronder.

Is de update ook al op jouw Pixel te downloaden, dan krijg je daar automatisch een melding van. Nog geen notificatie gekregen? Check dan even handmatig of ‘ie toch al klaarstaat voor jouw toestel. Duik daarvoor even de instellingen in van je Google Pixel, ga naar ‘Systeem’, kies voor ‘Geavanceerd’ en tik op ‘Systeemupdate’. Het toestel maakt dan verbinding met de servers van Google en de beveiligingsupdate is direct te downloaden en installeren.

Is de patch toch nog niet te vinden, wees dan even geduldig. Het kan namelijk zijn dat de software-update nog niet voor jouw toestel klaarstaat. Dat komt omdat de techreus de updates geleidelijk uitrolt. De nieuwe software dicht enkele beveiligingslekken, waarvan een kritieke. Voor sommige Pixels zijn ook scherm- en accuproblemen aangepakt. Ook fabrikant Samsung is er vroeg bij, de patch rolt namelijk al uit voor de Galaxy S10 Plus.

Heb je geen Google Pixel in je broekzak, maar een toestel van een andere fabrikant? Wanneer de maart-update dan precies uitrolt ligt aan het updatebeleid van dat merk. Samsung, OnePlus en Nokia staan bijvoorbeeld bekend om hun snelle updates.

Er zijn ook genoeg fabrikanten die het wat rustiger aandoen of bijvoorbeeld verschillende patches bundelen en per kwartaal een update uitbrengen. Wil je meer weten over de uitrol van updates, check dan ons artikel waarin we het updatebeleid van verschillende fabrikanten langs de meetlat hebben gelegd.

