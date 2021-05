Android-beveiligingsupdate van mei 2021 nu te downloaden

De Android-beveiligingsupdate van mei 2021 staat klaar voor Google Pixel-smartphones. Dat betekent dat je weer helemaal up-to-date bent op het gebied van beveiliging en functies. Wat er nieuw is, lees je hier.

Een nieuwe maand en dus is het weer tijd voor een nieuwe Android-beveiligingsupdate. Deze ronde is het tijd voor de patch van mei 2021. Heb je een Google Pixel 3 of een nieuwer toestel van Google zelf? Dan kun je de update nu downloaden en installeren. Hieronder vind je op een rijtje welke smartphones de patch nu al ontvangen:

Verwacht geen hele nieuwe mogelijkheden, want de update is vrij klein. Er is achter de schermen vooral gesleuteld aan de beveiliging. Zo zijn er verschillende potentiële beveiligingslekken gedicht van onder andere de camera. Dat is handig, maar functioneel zien we geen veranderingen.

Heb jij een van bovenstaande Pixels? Dan krijg je automatisch een notificatie als de update klaarstaat. Handmatig checken of de update toch al voor jouw toestel te downloaden is kan natuurlijk ook. Kwestie van de instellingen openen, kiezen voor ‘Systeem’ en tik daar op ‘Geavanceerd’. Vervolgens kies je voor ‘Systeemupdate’ en je toestel gaat op zoek naar nieuwe software.

Heb je geen Google Pixel, maar een smartphone van een ander merk? Dan is het op voorhand niet te zeggen wanneer je de mei-update kunt downloaden en installeren. Fabrikanten hanteren allemaal hun eigen updatebeleid. Zo staan onder andere Samsung, OnePlus en Nokia bekend om hun vlotte software-upgrades.

Dan zijn er ook nog fabrikanten die verschillende updates bundelen en zo een kwartaalupdate aanbieden. Lees ook nog even ons artikel over het updatebeleid van verschillende fabrikanten, waarin we ze netjes hebben vergeleken, zodat je weet waar je aan toe bent.

Android Planet publiceert elke vrijdag een update-overzicht met alle updates die we hebben verzameld. Heb jij ook een update ontvangen op je toestel, laat het dan even weten.

