Android-beveiligingsupdate mei 2022 nu beschikbaar

De Android-beveiligingsupdate van mei 2022 is beschikbaar voor verschillende Pixel-toestellen van Google zelf. Daarbij is de veiligheid weer verscherpt en zijn verschillende bugs aangepakt.

Een nieuwe maand en dus ook tijd voor een nieuwe Android-beveiligingsupdate van Google. Die van de maand mei is nu beschikbaar voor de verschillende eigen Pixel-toestellen van de fabrikant zelf. Heb je een toestel van een ander merk, dan moet je nog even geduld hebben.

De mei-patch rolt uit voor de:

Naast meer bescherming tegen kwaadwillenden zijn er ook verschillende bugs geplet. Zo noemt Google dat het voor alle Pixels heeft gewerkt aan een foutje waardoor schermen soms aan gingen, zonder dat een gebruiker het toestel oppakte of op het display tikte. Bij de Pixel 6 en 6 Pro zijn ook de haptics aangepakt oftewel trilbewegingen. Verschillende gebruikers meldden eerder al dat de trilmotor niet meer zo fijn werkte als in het begin dat ze het toestel kregen. Tot slot is er gesleuteld aan het crashen van de launcher wat soms gebeurde als een toestel opnieuw werd opgestart.

De update rolt vanzelf binnen op je toestel, waarbij je dus automatisch een melding krijgt. Handmatig checken of de software al te downloaden is kan natuurlijk ook. Pak daarvoor je Pixel erbij en tik op: ‘Instellingen’, ‘Systeem’ en ‘Systeemupdate’. Voor de Pixel 6 Pro was de nieuwe patch slechts 33MB groot. Het downloaden en installeren gaat zoals altijd erg snel, maar het optimaliseren ervan kan even op zich laten wachten.

Geen Google Pixel in je zak, maar een toestel van een andere fabrikant? Dan is het nog even wachten totdat deze update voor jouw smartphone uitrolt. Fabrikanten als Samsung, Nokia en Xiaomi houden vast aan een eigen updatebeleid.

Android Planet publiceert elke vrijdag een overzicht met alle (beveiligings)updates die afgelopen week zijn uitgerold. Heb jij een update ontvangen voor je smartphone, tablet of smartwatch? Stuur ons dan even een mailtje via redactie@bigspark.com, zodat we 'm kunnen opnemen in ons overzicht!

