Google rolt Android-beveiligingsupdate mei 2023 uit naar Pixels

Een nieuwe maand, een nieuwe Android-beveiligingsupdate. Google heeft zijn mobiele besturingssysteem weer bijgespijkerd en de eerste Pixel-smartphones kunnen de software downloaden. Lees hier wat er verandert.

Googles meest recente besturingssysteem is Android 13 en om smartphones met optimaal te beveiligen, brengt de fabrikant maandelijks een beveiligingsupdate uit. Daarin worden problemen in de besturing, beveiliging en meer opgelost. Zoals altijd zijn eerst de Google Pixel-smartphones aan de beurt.

Zo is bij de Google Pixel 7 Pro een probleem opgelost. Gebruikers meldden eerder namelijk dat het scherm niet altijd even snel reageert op aanrakingen. Dit probleem is volgens Google nu verholpen.

Ook was er een probleem waar elementen van het vergrendelscherm – denk aan de klok, meldingen of het tekentje van de vingerafdrukscanner – niet goed functioneerden. Na ontgrendeling van de smartphone waren deze elementen nog op het thuisscherm zichtbaar. Ook dat probleem moet nu verholpen zijn.

Daarnaast is er natuurlijk gewerkt aan de algemene beveiliging van Android 13. Er zijn in totaal 16 eventuele kwetsbaarheden in de software verholpen, 29 voor specifieke leveranciers en twee voor Pixel-smartphones. Geen van de beveiligingsproblemen waren kritiek, maar met de nieuwste update is Android 13 weer een stukje veiliger.

De update is beschikbaar op deze Pixel-smartphone

Zo check je of er een update voor jou klaarstaat

Om te zien of de update al voor jou klaarstaat, ga je naar de Instellingen-app op je Pixel-smartphone. Scrol naar beneden en selecteer ‘Software-update’. Klik daarop en de smartphone controleert of er een update voor je klaarstaat. Zo ja, installeren maar! Zo nee, wacht dan nog even af en probeer het later opnieuw.

Andere smartphonefabrikanten rollen de beveiligingsupdate ook uit, maar dat kan even duren. Merken als Samsung, OnePlus en Xiaomi moeten de software namelijk eerst aanpassen op hun eigen schil.

Laat het ons weten wanneer jij een update hebt ontvangen. Elke vrijdag zetten we namelijk op een rijtje welke smartphones geüpdatet zijn. Je vindt het in ons Android update-overzicht. Benieuwd wanneer jouw smartphone nieuwe software krijgt? Houd Android Planet dan goed in de gaten.

