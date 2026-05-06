Download nu: mei-update maakt je smartphone weer iets veiliger

Google heeft een gloednieuwe update uitgebracht! Als je een Pixel-smartphone hebt, kun je nu de beveiligingspatch van mei 2026 downloaden.

Aan het begin van iedere maand brengt Google een Android-beveiligingsupdate uit. De beveiligingspatch van mei 2026 is dan ook nu te downloaden en installeren. De update is relatief klein (zo’n 66MB) en beschikbaar voor de Pixel-telefoons van Google zelf.

Heb je een Pixel-toestel, dan is het slim om de update zo snel mogelijk binnen te halen. Met de beveiligingspatch lost Google weer bugs en andere issues in Android op. Zo fixt de update een probleem met draadloos opladen, dat bij Pixel-smartphones in sommige gevallen erg langzaam gaat.

De mei-update is beschikbaar voor alle recente Pixels. Heb je een Pixel 7a of nieuwer, dan kun je de beveilgingspatch nu downloaden en installeren. Hieronder zetten we alle Google-telefoons op een rijtje die worden bijgewerkt.

Installeren is heel makkelijk

Zoals altijd krijg je een melding op je Pixel-smartphone als de nieuwste update beschikbaar is. Het is echter sneller om zelf te controleren op updates, zodat je ‘m direct kunt binnenhalen.

Daar hoef je gelukkig niet veel voor te doen. Pak je Pixel erbij, open de instellingen en ga naar ‘Systeem’. Tik vervolgens op ‘Software-updates’ en kies voor ‘Systeemupdates’. Je toestel gaat dan direct op zoek naar de nieuwste software, waarna je dit kunt installeren.

Het is daarnaast mogelijk om handmatig Google Play-systeemupdates te installeren. Ook dat is simpel: open de instellingen op je Google-telefoon, ga naar ‘Over de telefoon’ en tik op ‘Android-versie’. Als je vervolgens op ‘Google Play-systeemupdates’ drukt, check je of er nieuwe software beschikbaar is.

Heb je geen Google Pixel, maar een smartphone van een ander merk? Dan is het pas later mogelijk om de update te installeren. Het verschilt per fabrikant hoe snel updates worden uitgerold. Samsung brengt bijvoorbeeld snel nieuwe patches uit, bij andere merken moet je weer iets langer wachten.