Nu te downloaden: Android-beveiligingsupdate van november 2021

De Android-beveiligingsupdate van november 2021 is uitgebracht door Google. Zodoende is de patch al te downloaden op verschillende Pixel-toestellen. Heb je een Google Pixel 3 of 3 XL, dan krijg je vanaf nu geen officiële ondersteuning meer.

De november 2021-patch is beschikbaar gesteld door Google. Dankzij de nieuwe update is onder andere de beveiliging weer helemaal up-to-date. Via een eigen blog van Google is er te lezen wat er precies is aangepakt. De nieuwe software rolt eerst uit voor verschillende Pixel-smartphones.

In het bezit van een Google Pixel 3a (XL) of nieuwer? Dan is de november-patch per direct te downloaden. Dit zijn alle toestellen die per direct kunnen updaten:

Je toestel geeft vanzelf een melding dat de update te downloaden is, maar natuurlijk kun je dat ook handmatig checken. Dat check je via ‘Instellingen’, ‘Systeem’ en ‘Systeemupdate’. In dat scherm krijg je te zien of jouw toestel voorzien is van de nieuwste software. Staat de update klaar, dan kun je ‘m direct downloaden en installeren.

Ondersteuning gestopt voor Google Pixel 3 en Pixel 3 XL

Misschien is het je al opgevallen in bovenstaand lijstje, maar de Pixel 3 en 3 XL worden daarin niet meer genoemd. Dat komt omdat de officiële software-ondersteuning is afgelopen. De laatste beveiligingsupdate voor de toestellen rolde uit in oktober 2021.

Beide toestellen werden in oktober 2018 gepresenteerd en hebben dus drie jaar beveiligingspatches gekregen. Onlangs zijn beide Pixel 3’s nog voorzien van Android 12. Op zoek naar een toestel met een langere periode van ondersteuning? De onlangs gepresenteerde Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro krijgen vijf jaar updates.

Heb je een toestel van Google dan krijg je dus vaak als eerste updates. Soms is een andere fabrikant net wat rapper met de uitrol. Zo rolde Samsung in het verleden al een paar keer eerder de beveiligingspatch uit dan Google zelf. Ook deze ronde is dat het geval, want de patch is al beschikbaar voor de Galaxy S20 en Galaxy S21-telefoons.

Zo zijn er wat partijen die elke maand updates uitrollen, terwijl andere fabrikanten deze bundelen en per kwartaal uitbrengen. Ook zijn er genoeg verschillen te zien tussen de termijnen van het updatebeleid. Onder andere Samsung en Nokia rollen jarenlang updates uit en dat geldt bijvoorbeeld ook voor OnePlus. Weten hoe het precies zit met de fabrikant van jouw toestel? Lees dan ons uitgebreide artikel via de link hieronder.

→ Overzicht: het updatebeleid van Android-fabrikanten vergeleken

