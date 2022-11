Downloaden maar: Android-beveiligingsupdate november 2022 beschikbaar

De Android-beveiligingsupdate november 2022 is beschikbaar. Downloaden kan op verschillende Google Pixel-smartphones en wij hebben alle veranderingen voor je op een rij gezet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De eerste maandag van de maand is hét moment voor Google om de nieuwste beveiligingsupdate uit te rollen. Dat is nu dus het geval voor de november-patch. Voor onder andere de Pixel 6, 6 Pro en 6a is er gewerkt aan een update, die ervoor zorgt dat sommige apps minder accu slurpen.

Voor de Pixel 7 en 7 Pro zijn er ook specifieke patches verwerkt in de update. In sommige situaties flikkerden schermen van de toestellen groen. Daarbij gebruikte het scherm in verschillende omstandigheden veel energie, waarbij ook de nodige warmte werd opgewekt. De november-patch verhelpt dit. Tot slot is er gewerkt aan het crashen van de Foto’s-app, wat soms gebeurde bij de Pixel 7-telefoons.

Downloaden van de november-update kan op deze toestellen:

Naast de bugfixes is ook de nieuwe beveiligingspatch toegevoegd. Daarmee is de veiligheid weer geborgd en kun je er weer een maandje tegenaan. Heb je nog geen melding gezien van de update, duik dan zelf even in de instellingen en zoek handmatig naar updates. De grootte van de patch kan verschillen per toestel, maar hij is 20 tot 30MB groot.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beveiligingsupdate op jouw smartphone

Heb je één van de eerdergenoemde Pixel-smartphones, dan kun je de update nu downloaden. Een toestel van een ander merk op zak, dan moet je nog even geduld hebben. Fabrikanten krijgen de update van Google namelijk toegestuurd, waarna ze die klaar moeten maken voor hun eigen telefoons – en dat kan even duren.

Elke vrijdagmiddag publiceert Android Planet een uitgebreid update-overzicht, waarin we alle updates voor je op een rij zetten. Dat doen we niet alleen voor smartphones, maar ook voor tablets en bijvoorbeeld smartwatches.

Meer Android-nieuws: