Eerste beveiligingsupdate Google Pixel 8 (Pro) is nu te downloaden

Google is begonnen met de uitrol van de beveiligingsupdate voor de maand november 2023. Het is daarmee de eerste beveiligingspatch die uitrolt naar de nieuwe Pixel 8-toestellen.

Google is begonnen met de uitrol van de november-patch voor verschillende smartphones, waardoor de veiligheid weer op orde is. Heb je een Pixel in je broekzak, dan krijg je automatisch een melding als de update klaarstaat voor jouw toestel. Uiteraard kun je ook handmatig checken of ‘ie er al is. Duik daarvoor in de instellingen en tik op ‘Systeem’. Vervolgens kies je ‘Systeemupdate’ en druk je rechtsonder op ‘Controleren op updates’.

Er zijn ook verschillende bugs aangepakt, waaronder problemen met flikkerende schermen bij sommige gebruikers met Pixel-smartphones in bepaalde situaties. Ook nfc is iets stabieler geworden en er zijn problemen aangepakt op toestellen met meerdere gebruikersprofielen.

Issues met de interface, waarbij snelkoppelingen soms niet goed werden getoond, zijn ook opgelost. Daarbij is gewerkt aan de gevoeligheid van het scherm, wat niet bij iedereen goed werkte, maar de lijst met opgeloste problemen is nog een stuk langer. Dat is allemaal uitgebreid beschreven in een blogbericht van de fabrikant.

De update is beschikbaar op deze Pixel-apparaten:

Vrijdag: update-overzicht op Android Planet

Heb je een smartphone van een ander merk, dan kan het langer duren voordat de software uitrolt. Google stuurt de update naar al deze partijen, die de update vervolgens nog moeten aanpassen aan hun eigen toestellen.

Wil je altijd op de hoogte zijn van de laatste updates, check Android Planet dan op vrijdagmiddag! We publiceren elke week een uitgebreid overzicht waarin je alle updates vindt die zijn uitgerold. Daarin nemen we niet alleen smartphones mee, maar ook tablets en smartwatches. Heb jij zelf een update ontvangen, laat het ons weten via redactie@androidplanet.nl!

