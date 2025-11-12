Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd!

Tim Ligterink
12 november 2025, 10:52
2 min leestijd
Google Pixel Drop van november brengt langverwachte functies

De nieuwste Google Pixel-update is uit en introduceert verschillende verbeteringen. Ook komen er meerdere Pixel 10-functies naar oudere Pixel-telefoons.

Android-beveiligingsupdate november 2025

Google is de afgelopen weken extra druk geweest met updates voor Pixel-smartphones. Na de reguliere oktober-beveiligingsupdate bracht de techgigant een extra update uit om Pixels beter te beschermen tegen een kritisch beveiligingsprobleem. Vorige week plaatste Google een blogpost over de november-update en vandaag is het de beurt aan een Pixel Drop.

De update brengt veel nieuwe functies met zich mee, voor onder meer de nieuwste Pixel 10-serie en oudere Pixel-toestellen. Een belangrijke is de nieuwe functie om meldingen van lange berichten en groepsgesprekken samen te vatten. Hiermee analyseert AI de meldingen, waarna je een korter bericht te zien krijgt met wat je moet weten.

google pixel 10 Pro Fold review

Ook is de nieuwe Power Saving Mode in Google Maps beschikbaar op toestellen uit de Pixel 10-serie. Deze modus zagen we eerder voorbij komen in een gelekte app-versie. Hij vermindert kleuren en informatie om energiezuiniger te navigeren. Daarnaast kun je Pixel VIP’s instellen. Dat zijn contacten waarvan je meldingen altijd bovenaan je scherm wil zien.

Dan zijn er nog een handvol kleinere vernieuwingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrootglas-app die verder wordt uitgebreid, de Google-zoekbalk krijgt een speciale AI Mode-knop en de Journal-app die nu op meer Pixels beschikbaar is. Omdat niet iedere functie op iedere telefoon verschijnt, zetten we het voor je op een rijtje in het overzicht hieronder.

VernieuwingBeschikbaar voor:
Samenvattingen voor lange berichten en groepsgesprekkenPixel 9 en nieuwer (exclusief Pixel 9a)
Power Saving mode in Google MapsPixel 10-serie
Pixel VIP’sPixel 6 en nieuwer
Bewerkt (remix) foto’s in BerichtenPixel 6 en nieuwer
Device Health & Support hub (Uitbreiding)Pixel 6 t/m Pixel 9 (Pixel 10 had dit al)
Pixel Journal app (Uitbreiding)Pixel 8 en nieuwere apparaten
Vergrootglas app (Uitbreiding)Pixel 6 en nieuwer
Vernieuwde Google zoekbalk met AI ModePixel 6 en nieuwer

Zo installeer je de Android-update

Je krijgt vanzelf een melding als de update op jouw telefoon beschikbaar is, al kan het ook zijn dat de update eerder klaarstaat. Daarom kun je dat het best alvast handmatig checken.

Ga naar de Instellingen-app van je Pixel. Scrol tot je ‘Systeem’ ziet, klik op ‘Software-updates’ en ga naar ‘Systeemupdate’. Met de knop ‘Controleren op updates’ gaat je telefoon op zoek naar de nieuwe software, waarna je die kunt installeren.

google pixel 10 pro xl updates

Heb je geen Google Pixel, maar een smartphone van een ander merk? Dan is het waarschijnlijk pas later mogelijk om de update te installeren. In ons wekelijkse overzicht zie je welke telefoons de beveiligingspatch mogen verwachten.

Software Android 16 Android Smartphones Google

