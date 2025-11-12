Google Pixel Drop van november brengt langverwachte functies

De nieuwste Google Pixel-update is uit en introduceert verschillende verbeteringen. Ook komen er meerdere Pixel 10-functies naar oudere Pixel-telefoons.

Google is de afgelopen weken extra druk geweest met updates voor Pixel-smartphones. Na de reguliere oktober-beveiligingsupdate bracht de techgigant een extra update uit om Pixels beter te beschermen tegen een kritisch beveiligingsprobleem. Vorige week plaatste Google een blogpost over de november-update en vandaag is het de beurt aan een Pixel Drop.

De update brengt veel nieuwe functies met zich mee, voor onder meer de nieuwste Pixel 10-serie en oudere Pixel-toestellen. Een belangrijke is de nieuwe functie om meldingen van lange berichten en groepsgesprekken samen te vatten. Hiermee analyseert AI de meldingen, waarna je een korter bericht te zien krijgt met wat je moet weten.

Ook is de nieuwe Power Saving Mode in Google Maps beschikbaar op toestellen uit de Pixel 10-serie. Deze modus zagen we eerder voorbij komen in een gelekte app-versie. Hij vermindert kleuren en informatie om energiezuiniger te navigeren. Daarnaast kun je Pixel VIP’s instellen. Dat zijn contacten waarvan je meldingen altijd bovenaan je scherm wil zien.

Dan zijn er nog een handvol kleinere vernieuwingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrootglas-app die verder wordt uitgebreid, de Google-zoekbalk krijgt een speciale AI Mode-knop en de Journal-app die nu op meer Pixels beschikbaar is. Omdat niet iedere functie op iedere telefoon verschijnt, zetten we het voor je op een rijtje in het overzicht hieronder.

Vernieuwing Beschikbaar voor: Samenvattingen voor lange berichten en groepsgesprekken Pixel 9 en nieuwer (exclusief Pixel 9a) Power Saving mode in Google Maps Pixel 10-serie Pixel VIP’s Pixel 6 en nieuwer Bewerkt (remix) foto’s in Berichten Pixel 6 en nieuwer Device Health & Support hub (Uitbreiding) Pixel 6 t/m Pixel 9 (Pixel 10 had dit al) Pixel Journal app (Uitbreiding) Pixel 8 en nieuwere apparaten Vergrootglas app (Uitbreiding) Pixel 6 en nieuwer Vernieuwde Google zoekbalk met AI Mode Pixel 6 en nieuwer

Je krijgt vanzelf een melding als de update op jouw telefoon beschikbaar is, al kan het ook zijn dat de update eerder klaarstaat. Daarom kun je dat het best alvast handmatig checken.

Ga naar de Instellingen-app van je Pixel. Scrol tot je ‘Systeem’ ziet, klik op ‘Software-updates’ en ga naar ‘Systeemupdate’. Met de knop ‘Controleren op updates’ gaat je telefoon op zoek naar de nieuwe software, waarna je die kunt installeren.

Heb je geen Google Pixel, maar een smartphone van een ander merk? Dan is het waarschijnlijk pas later mogelijk om de update te installeren. In ons wekelijkse overzicht zie je welke telefoons de beveiligingspatch mogen verwachten.

Altijd op de hoogte zijn van de nieuwste Pixel-update? Check dan onze app of nieuwsbrief!