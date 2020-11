Android-beveiligingsupdate november verschijnt voor Pixel-telefoons

Google is begonnen met de uitrol van de Android-beveiligingsupdate van november. Naast betere beveiliging zijn ook verschillende bugs aangepakt.

November is begonnen en dat betekent ook weer dat er een nieuwe beveiligingspatch uitrolt. Deze update is niet meer te downloaden voor de Google Pixel 2 en Pixel 2 XL. Die toestellen kregen vorige maand hun laatste beveiligingsupdate. Daarnaast is deze update de eerste voor de recent aangekondigde Pixel 4a 5G en Pixel 5.

Andere toestellen waarvoor de update klaarstaat zijn de Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4a of Pixel 4 XL. Of de update al direct te zien is op jouw toestel kan verschillen. De patch rolt geleidelijk uit en wordt aan een steeds grotere groep mensen aangeboden.

Naast de nieuwe beveiligingspatch zijn er wat kleinere problemen opgelost. Onder andere op het gebied van Android Auto is er wat aangepast. Een probleem met de ‘niet storen’-modus en favoriete contacten is ook aangepakt. Daarbij ging bij veel gebruikers geen beltoon af als ze werden gebeld door een specifiek persoon.

Verschillende andere kleine bugs die zijn aangepakt zijn voor de aanraakgevoeligheid van de schermen, camera en verschillende sensoren. Zo hadden sommige Pixel 4a (5G)- en Pixel 5-gebruikers last van problemen met de automatische helderheid van het scherm.

Ben je in het bezit van een Google Pixel? Je krijgt dan automatisch bericht als de update te downloaden is. Wil je toch alvast handmatig checken of de patch klaarstaat? Gebruik dan onderstaande stappen:

Duik de instellingen van de telefoon in; Kies voor ‘Geavanceerd’; Klik op ‘Systeem-update’; Tik op ‘Controleren op update’.

Zulke updates rollen geleidelijk uit, dus elk uur checken heeft weinig nut. Krijg je geen melding over de klaarstaande patch, probeer het dan over enkele dagen nog eens.

Heb je geen Google Pixel, maar een toestel van een andere fabrikant? Wanneer de november-update dan te downloaden is kan verschillen. Fabrikanten als OnePlus, Nokia en Samsung zijn normaliter vrij snel met het uitrollen van updates. Zo rolt Samsung de update al uit voor de Samsung Galaxy Z Fold 2 en populaire Galaxy A50.

Heb je bijvoorbeeld een Huawei, Xiaomi of Motorola, dan duurt het doorgaans iets langer. Ook is het mogelijk dat je niet elke maand een update krijgt. Verschillende fabrikanten bundelen deze updates en rollen ze één keer per kwartaal uit.

Weten tot wanneer jouw toestel sowieso beveiligingsupdates krijgt? Lees dan; Overzicht: zo lang krijgt jouw Android-smartphone beveiligingsupdates

