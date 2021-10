Android-beveiligingsupdate van oktober 2021 nu te downloaden

Google rolt de Android-beveiligingsupdate van oktober 2021 uit. Eerst zijn de eigen Pixel-smartphones aan de beurt. De update lost meerdere veiligheidsproblemen op.

Lees verder na de advertentie.

Een nieuwe maand, een nieuwe Android-beveiligingsupdate. Google meldt op haar blog dat de patch van oktober 2021 per direct uitrolt. Traditiegetrouw verschijnt de update eerst voor de Pixel-smartphones, Googles eigen telefoons. Eigenaren van onderstaande toestellen kunnen de nieuwe patch nu downloaden:

Google schrijft 33 veiligheidsproblemen in het Android-besturingssystemen te hebben opgelost. Deze variëren van onschuldig tot vrij ernstig. De meest ernstige kwetsbaarheid had te maken met het media-framework van Android.

Hackers waren (theoretisch) in staat om een Android-telefoon over te nemen door bepaalde codes uit te voeren. Zoals gebruikelijk is deze situatie gelukkig niet in de praktijk voorgekomen.

Toch is het verstandig om je toestel zo snel mogelijk te updaten. Door de meest recente updates te installeren, blijft je telefoon immers goed beschermd. De nieuwe veiligheidspatch voegt geen functies toe, maar is er echt puur en alleen voor de veiligheid.

Ik heb geen Google Pixel: wanneer kan ik updaten?

Is jouw telefoon van een ander merk dan Google? Dan is het afwachten wanneer je de nieuwe beveiligingsupdate krijgt. Fabrikanten als Samsung, Nokia en Xiaomi hebben allemaal hun eigen updatebeleid. In onderstaand artikel lees je precies hoe vaak jouw smartphone updates krijgt.

Lees verder: Overzicht: het updatebeleid van Android-fabrikanten vergeleken

Android 12 laat op zich wachten

Tegelijk met de beveiligingsupdate van oktober bracht Google ook de stabiele versie van Android 12 uit. De grootste update van het jaar voegt allerlei functies toe, zoals een nieuw design (Material You) en privacyverbeteringen.

Er zit echter wel één gigantische adder onder het gras. Je kunt Android 12 namelijk nog niet downloaden, zelfs niet als je een Pixel hebt. Dat is opvallend, want normaal gesproken staan Googles eigen telefoons vooraan de rij als er een nieuwe Android-update uitkomt.

Dat is dit keer niet zo. Google brengt Android 12 “over een paar weken” uit voor de Pixel-telefoons. Tot die tijd kunnen alleen ontwikkelaars ermee aan de slag. Het is daarom des te verwarrend dat Google zelf wel spreekt van een officiële release, want vrijwel niemand kan Android 12 nu al downloaden.

Meer over Android 12: