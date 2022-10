Download: Android-beveiligingsupdate oktober 2022 rolt nu uit

Gebruikers van Google Pixel-smartphones kunnen de beveiligingsupdate van oktober 2022 nu downloaden. Daarmee is de digitale bescherming bijgespijkerd en zijn er een aantal problemen verholpen.

Iedere maand voorziet Google zijn smartphonegebruikers van een beveiligingsupdate. De patch voor oktober 2022 is sinds kort beschikbaar. De update pakt een paar problemen aan die op Android-smartphones voorkwamen. Zo zijn er oplossingen rondom geluid, internet en meerdere crashes.

Zoals gebruikelijk krijgen Googles eigen Pixel-smartphones voorrang. De patch komt uit voor telefoons die draaien op Android 13.

De oktober-update is te downloaden op de:

Voor die laatste twee smartphones is dit de allerlaatste beveiligingspatch. Heb jij een Google Pixel 4 of 4 XL, dan is het misschien tijd voor een nieuwe smartphone. Gelukkig kondigt de fabrikant deze week een serie nieuwe Pixel-smartphones aan: de Pixel 7 en Pixel 7Pro. Houd Android Planet dus goed in de gaten voor al het nieuws.

Verbeteringen in de beveiligingsupdate

Naast de verbetering van je digitale veiligheid komt de beveiligingsupdate met een aantal bugfixes. Zo hadden oudere Pixel-smartphones soms last van geluidsstoringen bij gebruik van een bedrade hoofdtelefoon. Daarnaast konden gebruikers het volume niet meer aanpassen vanuit hun mediaplayer. Beide problemen zijn nu verholpen.

Andere problemen zijn crashes die plaatsvonden bij het verbinden met een VPN of het muziek afspelen vanaf lokale opslag. Ook werden beschikbare wifi-netwerken of Quick Settings niet altijd weergegeven en waren niet alle widgets beschikbaar. Deze kwaaltjes zijn opgelost in de beveiligingsupdate van oktober 2022.

Beveiligingsupdate op jouw smartphone

Heb je één van de eerdergenoemde Pixel-smartphones, dan mag je de update binnenkort verwachten. Je krijgt dan een melding op je smartphone dat de patch klaarstaat. Heb jij een smartphone van een andere fabrikant, dan is het nog even afwachten.

Andere smartphonemerken hebben namelijk ook tijd nodig om de update te verwerken in hun toestellen. Samsung-gebruikers van de S22-serie zijn al aan de beurt voor de oktober-update van One UI. Houd Android Planet in de gaten voor het laatste nieuws en wanneer jij jouw beveiligingsupdate kunt verwachten.

