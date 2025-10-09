Update Pixel-telefoons in oktober: geen flikkerend scherm meer

Ook deze maand is er weer een update voor Google Pixels. Belangrijkste verbetering is dat gebruikers die nu last hebben van een flikkerend beeld, daar met de oktoberupdate van af zouden moeten zijn.

Hoewel er geen recente problemen bekend zijn, is het altijd goed om beveiligingsupdates direct te installeren. Zo blijf je hackers te snel af. De oktoberupdate van Android 16 is voor sommige Pixel-gebruikers bovendien extra welkom. Sommige modellen hebben namelijk last van een flikkerend scherm. Dat moet na het installeren van deze update verholpen zijn.

Andere problemen die onder bepaalde omstandigheden optraden, zijn ook opgelost:

Schermen die zichzelf uitschakelen;

Wazige of bevroren schermen;

Een semi-transparante achtergrond na het opstarten van de camera;

Het niet tonen van de zaklampstatus in de widget ‘At a Glance’;

het crashen van de systeem-UI bij het starten of stoppen van casten met de Media Output Switcher.

De update is beschikbaar voor de volgende Pixel-telefoons en -tablets:

Let op: de update geldt dus niet voor de Google Pixel 6-serie.

Je krijgt vanzelf een melding als deze oktoberupdate op jouw telefoon beschikbaar is. Al kan het ook zijn dat de update al eerder klaarstaat. Daarom kun je dat het best alvast handmatig checken:

Ga naar de Instellingen-app van je Pixel. Scrol tot je ‘Systeem’ ziet, klik op ‘Software-updates’ en ga naar ‘Systeemupdate’. Met de knop ‘Controleren op updates’ gaat je telefoon op zoek naar de nieuwe software, waarna je die kunt installeren.

Heb je geen Google Pixel, maar een smartphone van een ander merk? Dan is het waarschijnlijk pas later mogelijk om de update te installeren. In ons wekelijkse overzicht zie je welke telefoons de beveiligingspatch mogen verwachten.

Altijd op de hoogte zijn van de nieuwste Pixel-update? Check dan onze app of nieuwsbrief.